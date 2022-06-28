Tayland'daki Buffalo Yarışlarına Bir Göz Atın - Son Dakika
Üye Girişi

Tayland'daki Buffalo Yarışlarına Bir Göz Atın

28.06.2022 13:05
Tayland'daki Buffalo Yarışlarına Bir Göz Atın

CHONBURİ, 28 Haziran (Xinhua) -- Tayland'da gayretli buffalolara adanmış özel bir festival bulunuyor.

CHONBURİ, 28 Haziran (Xinhua) -- Tayland'da gayretli buffalolara adanmış özel bir festival bulunuyor. Chonburi'de buffalo yarışçıları, her yıl düzenlenen heyecan verici ve ilgi çekici Buffalo Yarışı'nda mücadele ediyor.

Tayland'daki Buffalo Yarışlarına Bir Göz Atın

Tayland'ın Chonburi şehrinde buffalo yarışçıları, her yıl düzenlenen Buffalo Yarışı'nda mücadele ediyor, 26 Haziran 2022. (Fotoğraf: Rachen Sageamsak/Xinhua)

Tayland'daki Buffalo Yarışlarına Bir Göz Atın

Tayland'ın Chonburi şehrinde buffalo yarışçıları, her yıl düzenlenen Buffalo Yarışı'nda mücadele ediyor, 26 Haziran 2022. (Fotoğraf: Rachen Sageamsak/Xinhua)

Tayland'daki Buffalo Yarışlarına Bir Göz Atın

Tayland'ın Chonburi şehrinde buffalo yarışçıları, her yıl düzenlenen Buffalo Yarışı'nda mücadele ediyor, 26 Haziran 2022. (Fotoğraf: Rachen Sageamsak/Xinhua)

Tayland'daki Buffalo Yarışlarına Bir Göz Atın

Tayland'ın Chonburi şehrinde buffalo yarışçıları, her yıl düzenlenen Buffalo Yarışı'nda mücadele ediyor, 26 Haziran 2022. (Fotoğraf: Rachen Sageamsak/Xinhua)

YORUMLAR
500
Tayland'da bavullarında canlı hayvan taşıyan kişiler gözaltına alındı Tayland'da bavullarında canlı hayvan taşıyan kişiler gözaltına alındı Mastürbasyon yaparken cinsel organına zincir sokan adam hastanelik oldu Mastürbasyon yaparken cinsel organına zincir sokan adam hastanelik oldu
Kaynak: Xinhua

Buffalo, Tayland, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tayland'daki Buffalo Yarışlarına Bir Göz Atın - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
13:04 Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi kulisleri hareketlendiren iddia: Merkezinde Zafer Partisi'nin olduğu yeni bir ittifak kuruluyor
13:02 TFF'den yeni kural! Oynatılmayan 23 yaş üstü futbolcular kulüpten gidebilir
12:23 7 yıldır kayıp sanılıyordu, öldürüldüğü anlaşıldı! Kütahyalı kadın yasak aşkının kurbanı olmuş
12:12 Şaşırtan karar! Eski Galatasaraylı oyuncu 32 yaşında futbolu bırakma kararı aldı
12:03 Erdoğan, "NATO zirvesinde Miçotakis'le görüşecek misiniz?" sorusunu cevapladı: Mümkün değil, bitti o iş
11:44 Banu Alkan, Cüneyt Arkın'ın ölüm haberini alınca gözyaşlarına hakim olamadı: Dünyada ağlayacağım tek adam
11:33 Bahçeli'den Kılıçdaroğlu ve Kaftancıoğlu'nu sempozyuma çağıran İstanbul Türk Ocakları'na tepki gösterdi: Bu gaflete nasıl kapıldınız?
11:23 Cüneyt Arkın yaşamını yitirdi! Rıdvan Dilmen'den duygu dolu paylaşım geldi
11:16 Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlayarak 16,63 seviyesinden işlem görüyor
11:08 Ölümüyle derin üzüntü yaşatan Cüneyt Arkın'ın vasiyeti ortaya çıktı: Anne ve babamın yanına gömün
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2022 13:15:01. #1.12#
SON DAKİKA: Tayland'daki Buffalo Yarışlarına Bir Göz Atın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement