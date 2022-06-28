CHONBURİ, 28 Haziran (Xinhua) -- Tayland 'da gayretli buffalolara adanmış özel bir festival bulunuyor. Chonburi'de buffalo yarışçıları, her yıl düzenlenen heyecan verici ve ilgi çekici Buffalo Yarışı'nda mücadele ediyor.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika › Güncel › Tayland'daki Buffalo Yarışlarına Bir Göz Atın - Son Dakika

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