Tayland'ın başkentinde 2014 darbesinden bu yana ilk kez valilik seçimi yapılıyor - Son Dakika
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Tayland'ın başkentinde 2014 darbesinden bu yana ilk kez valilik seçimi yapılıyor

22.05.2022 16:09
Tayland'ın başkentinde 2014 darbesinden bu yana ilk kez valilik seçimi yapılıyor

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta halk, 2014'teki darbeden bu yana ilk kez valilik seçimi için sandık başına gitti.

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta halk, 2014'teki darbeden bu yana ilk kez valilik seçimi için sandık başına gitti.

Başkenti yönetme yarışına 31 aday katılırken yarışın eski Ulaştırma Bakanı Chadchart Sittipunt ile 2016'dan bu yana askeri yönetimin atadığı Vali Asawin Kwanmuang arasında geçmesi bekleniyor.

Günün erken saatlerinde oy verme işlemlerinin başladığı seçimde, yerel saatle 21.00 civarında kesin olmayan sonuçların açıklanması bekleniyor.

Vali adaylarının seçim kampanyasında trafik sıkışıklığı, hava kirliliği ve sellerle mücadele konuları ön planda yer alıyor. 4,4 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu başkent ülkenin de en büyük şehri konumunda bulunuyor.

Seçimde valinin yanı sıra başkentin meclis üyeleri de belirlenecek.

Askeri yönetiminin adayı olarak bilinen ve ordu kökenli 71 yaşındaki Asawin, martta valilik görevinden istifa ederek adaylığını açıklamıştı.

Asawin, Prayut Çan-oça'nın 2014'te ülke idaresini ele almasının ardından 2016'da valilik görevine getirilmişti.

55 yaşındaki Chadchart ise 2019 seçimlerinin başbakan adayları arasında yer alıyordu.

Başkentte seçim en son 2014'teki askeri darbenden bir yıl önce yapılmış ancak askeri yönetim dönemin valisinin görevine son vermişti.

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Kaynak: AA

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