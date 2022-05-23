Tayland'ın başkentindeki valilik seçimini eski Ulaştırma Bakanı kazandı - Son Dakika
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Tayland'ın başkentindeki valilik seçimini eski Ulaştırma Bakanı kazandı

23.05.2022 23:39
Tayland'ın başkentindeki valilik seçimini eski Ulaştırma Bakanı kazandı

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta 2014'teki darbeden bu yana ilk kez yapılan valilik seçimini eski Ulaştırma Bakanı Chadchart Sittipunt'un kazandığı bildirildi.

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta 2014'teki darbeden bu yana ilk kez yapılan valilik seçimini eski Ulaştırma Bakanı Chadchart Sittipunt'un kazandığı bildirildi.

CNA'nın haberinde, Bangkok Büyükşehir Yönetimi'nin (BMA) verilerine göre, Chadchart'ın oyların yüzde 51,8 alarak (1 milyon 386 bin 215 oy) seçimi kazandığı belirtildi.

Resmi olmayan sonuçlara göre, Demokrat Parti'den Suchatvee Suwansawat 254 bin 647 oy ile ikinci sıraya ve Hareket Partisi'nden Wiroj Lakkhanaadisorn ise 253 bin 851 oy alarak üçüncü sıraya yerleşti.

Hükümet Sözcüsü Thanakorn Wangboonkongchana, Tayland Başbakanı Prayut Çan-oça'nın, Chadchart'ı arayarak tebrik ettiğini bildirdi.

Chadchart, yaptığı açıklamada, herkes için vali olmaya hazır olduğunu ifade ederek, zaferini ilan etmeden önce seçim komisyonundan nihai sonucu bekleyeceğini vurguladı.

Chadchart, "Seçim komisyonu duyuruyu yaptığında herkesin valisi olacağım." dedi.

Bangkok valisi gelecek günlerde resmi olarak açıklanacak.

4 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu başkenti yönetme yarışına 31 aday katıldı.

Vali adaylarının seçim kampanyasında trafik sıkışıklığı, hava kirliliği ve sellerle mücadele konuları ön planda yer aldı.

Başkentte seçim en son 2014'teki askeri darbeden bir yıl önce yapılmış ancak askeri yönetim, dönemin valisinin görevine son vermişti.

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Tayland'ın başkentindeki valilik seçiminde eski Ulaştırma Bakanı Chadchart önde gidiyor Tayland'ın başkentindeki valilik seçiminde eski Ulaştırma Bakanı Chadchart önde gidiyor Tayland'ın başkentinde 2014 darbesinden bu yana ilk kez valilik seçimi yapılıyor Tayland'ın başkentinde 2014 darbesinden bu yana ilk kez valilik seçimi yapılıyor
Kaynak: AA

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