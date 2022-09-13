Video: Tayland, Gölge Kuklası Festivaliyle Ziyaretçilerin İlgisini Çekiyor - Son Dakika
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Video: Tayland, Gölge Kuklası Festivaliyle Ziyaretçilerin İlgisini Çekiyor

13.09.2022 16:39
Video: Tayland, Gölge Kuklası Festivaliyle Ziyaretçilerin İlgisini Çekiyor

Tayland'ın orta kesiminde düzenlenen bir gölge kuklası gösterisi, şiddetli yağmur nedeniyle zaman zaman ara verilmesine rağmen, Cumartesi gecesi yüzlerce sanatçı ve ziyaretçiyi biraraya getirdi.

Tayland'ın orta kesiminde düzenlenen bir gölge kuklası gösterisi, şiddetli yağmur nedeniyle zaman zaman ara verilmesine rağmen, Cumartesi gecesi yüzlerce sanatçı ve ziyaretçiyi biraraya getirdi.

Pazar gününe kadar sürecek olan üç günlük etkinlikle, bir dizi aktivite ile sergi ve seminer yoluyla geleneksel gölge kuklası sanatını sergilemek ve Phetchaburi eyaletini bir turizm merkezi olarak tanıtmak amaçlanıyor.

Festivalin açılışı Cumartesi akşamı King Mongkut Memorial Parkı'ndaki geçit töreni, gölge kuklası sergileri ve farklı türde gölge kuklası gösterileri ile gerçekleşti.

Tayland, Malezya, Hindistan ve diğer ülke ve bölgelerden sanatçılar, eşsiz kukla gösterileriyle etkinliğe katıldılar.

Tayland'ın Nang Yai adlı geleneksel bir gölge oyunu, izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Diğer gölge kuklası formlarının aksine, Nang Yai'nin oyuncuları kendilerini gizlemiyor, kuklalarıyla birlikte sahnede görülüyorlar. Oyuncular, boyalı bufalo derisinden yapılmış büyük gölge kuklalarıyla, sıcak bir şekilde aydınlatılmış bir arka planın önünde hikaye ve canlı müzik eşliğinde dans etti.

Birçok antik sanat gibi, Tayland'daki gölge kuklası da yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Yerel yönetim, festivalin kültürel etkinlikler ve atölye çalışmaları aracılığıyla daha fazla genci bu sanata çekmesini umuyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Bangkok'tan bildiriyor.

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Kaynak: Xinhua

Memorial, Tayland, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Video: Tayland, Gölge Kuklası Festivaliyle Ziyaretçilerin İlgisini Çekiyor - Son Dakika

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