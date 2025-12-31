Tayland, Kamboçyalı askerleri serbest bıraktı - Son Dakika
Tayland, Kamboçyalı askerleri serbest bıraktı

31.12.2025 10:32
Tayland, Kamboçya ile ateşkes anlaşması gereği 18 askeri serbest bıraktı, süreç kırılgan devam ediyor.

Tayland ile Kamboçya arasında uzun süredir devam eden ve 100'den fazla kişinin hayatını kaybettiği sınır çatışmalarında 27 Aralık'ta ateşkes sağlanmıştı. Tayland, ateşkese varılmasının ardından 18 Kamboçyalı askeri sabah saatlerinde sınır bölgesinde serbest bıraktı. Yaklaşık 155 gündür Tayland gözetiminde bulunan Kamboçyalı askerler, ASEAN ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) bünyesinde oluşturulan gözlemci heyetinin denetiminde, Tayland'ın Chanthaburi eyaletinde bulunan Ban Pak Kad sınır kapısında Kamboçya ordusu yetkililerine teslim edildi.

"HUKUKA UYGUN MUAMELE GÖRDÜLER"

Tayland Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, askerlerin gözaltında bulundukları süre boyunca uluslararası insancıl hukuk ve Cenevre Sözleşmeleri'ne uygun şekilde muamele gördüğü belirtildi. Açıklamada, teslimat öncesinde askerlerin sağlık kontrollerinden geçirildiği ve güvenli bir şekilde ülkelerine gönderildikleri ifade edildi.

"KIRILGAN" ATEŞKES

Tayland Dışişleri Bakanı Sihasak Phuangketkeow, dün yaptığı açıklamada, ateşkesin henüz yeni sağlandığını ve kırılgan bir süreçten geçildiğini belirterek tarafların dikkatli davranması gerektiğini vurguladı. Sihasak, "Ateşkes henüz yeni üzerinde uzlaşılan bir süreç ve bu nedenle kırılgan. Ateşkesi zayıflatabilecek kışkırtmalardan ya da provokatif adımlardan kaçınılmalı. Her iki tarafın da bu sürecin sürdürülebilirliğini sağlaması ve ilişkilerin kademeli olarak onarılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

KAMBOÇYA BAŞBAKANI HUN MANET'TEN ASKERLERE "HOŞGELDİNİZ" MESAJI

Kamboçya Başbakanı Hun Manet sınır bölgesindeki gerçekleşen başarılı teslimatın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında ülkesine dönen askerler için "Güvenli şekilde anavatana dönen 18 askerimize hoş geldiniz" ifadelerini kullandı.

TEMMUZ'DA GÖZALTINA ALINMIŞLARDI

Serbest bırakılan 18 asker, 29 Temmuz'da Tayland'ın Sisaket eyaletinde bulunan tartışmalı sınır hattında yaşanan çatışmalar sırasında gözaltına alınmıştı. Tayland Ordusu tarafından yapılan açıklamalarda, askerlerin Tayland sınırları içerisinde yakalandığı ve çatışmaların ardından silahlarını bırakarak teslim oldukları öne sürülmüştü. Bu olay, iki ülke arasında aylar süren diplomatik ve askeri gerilimin en önemli başlıklarından biri haline gelmiş, Kamboçya yönetimi askerlerin serbest bırakılması yönünde sık sık çağrıda bulunmuştu.

Kaynak: İHA

Diplomasi, Kamboçya, Güvenlik, Tayland, 3-sayfa, Son Dakika

