Tayland'da Kripto Dünyasına Kurumsal Giriş Kolaylaşıyor - Son Dakika
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Tayland'da Kripto Dünyasına Kurumsal Giriş Kolaylaşıyor

Tayland\'da Kripto Dünyasına Kurumsal Giriş Kolaylaşıyor

Tayland Menkul Kıymetler ve Borsa Otoritesi (SEC), büyük kuruluşlar ve yüksek net değerli şahıslar için kripto para birimlerine yatırım imkânı sunan borsa yatırım fonlarına (ETF) yeşil ışık yaktı. Bu sayede yatırımcılar Amerikan borsalarında listelenen spot Bitcoin (BTC) ETF'lerine erişebilecek. SEC'nin nihai hedefi ise bu yatırım imkanlarını bireysel yatırımcılara da açmak.

12.03.2024 10:10  Güncelleme: 10:21
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Kripto para birimleri üzerine yatırım fonlarına katılımı genişletme yolunda büyük bir adım atan Tayland Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, kurumsal ve varlıklı yatırımcılar için yeni kapılar aralıyor.

Tayland'da Kripto Dünyasına Kurumsal Giriş Kolaylaşıyor

Tayland Menkul Kıymetler ve Borsa Otoritesi (SEC), büyük kuruluşlar ve yüksek net değerli şahıslar için kripto para birimlerine yatırım imkânı sunan borsa yatırım fonlarına (ETF) yeşil ışık yaktı. Kısa bir süre önce SEC Genel Sekreteri Pornanong Budsaratragoon tarafından yapılan açıklamaya göre, bu sayede yatırımcılar Amerikan borsalarında listelenen spot Bitcoin (BTC) ETF'lerine erişebilecek.

Spot Bitcoin ETF'ler, SEC düzenlemeleri kapsamında dijital varlık yerine menkul kıymet olarak kabul edilecek. Bu sayede Taylandlı menkul kıymet firmaları bu tür yatırımlara giriş yapabilecek. SEC'nin nihai hedefi ise bu yatırım imkanlarını bireysel yatırımcılara da açmak.

Pornanong, "Varlık yönetimi firmaları, Bitcoin ve özellikle spot Bitcoin ETF'lerine yatırım yapma taleplerini bize iletti. Fakat yüksek riskleri göz önünde bulundurarak, bu firmaların dijital varlıklara doğrudan yatırım yapabilmesi için detaylı bir değerlendirme yapmamız gerekiyor." dedi.

Hatırlanacağı üzere 2024'ün başında Tayland SEC, varlık yönetimi firmalarının spot Bitcoin ETF'leri kurmalarına izin verme planı olmadığını açıklamıştı. Düzenleyici kurum, bireylerin dijital varlıklara yatırım yapmalarını yalnızca resmi kayıtlı yerel borsalar üzerinden gerçekleştirilmesine şart koşmuştu.

Bu son gelişme, Tayland'ın kripto para piyasasına bakış açısında önemli bir değişimi gösteriyor. Kararla birlikte yatırımcılara sunulan yeni imkanlar, ülkenin kripto para ekosisteminin gelişmesine ve büyümesine katkı sunacak.

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Son Dakika Kripto Tayland'da Kripto Dünyasına Kurumsal Giriş Kolaylaşıyor - Son Dakika

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