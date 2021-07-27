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Tayland sokakları maymunlara kaldı! Korona nedeniyle aç kalan onlarca maymun birbiriyle çete savaşına girdi - Son Dakika

Tayland sokakları maymunlara kaldı! Korona nedeniyle aç kalan onlarca maymun birbiriyle çete savaşına girdi

27.07.2021 11:44

Dünya koronavirüsle mücadeleye hız kesmeden devam ederken Tayland'dan gelen görüntüler dünya gündeminde bomba etkisi yarattı. Virüs nedeniyle aç kalan onlarca maymun sokakları istila ederken, bu yetmezmiş gibi birçok maymundan oluşan çeteler birbiriyle savaşa girdi. Şehir içerisinde arabalarıyla yol alan sürücüler maymun istilası sebebiyle zor anlar yaşadı.

Tüm dünyayı saran koronavirüs salgını sadece insanları değil hayvanları da etkiliyor ve hayatlarını radikal şekilde değiştirmeye devam ediyor.

SOKAKLARDA YİYECEK ARADILAR

Tayland'da koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle boşalan sokakları maymunlar istila etti. Doğal yaşam ortamlarında yiyecek bulamayan yüzlerce maymun, açlıktan Tayland'ın sokaklarında yiyecek aradı, bu yetmezmiş gibi vahşi maymun çeteleri birbirine saldırdı.

Tayland'ın Lopburi kentinde koronavirüs sebebiyle boşalan sokaklarını, yiyecek arayan maymunlar kapladı. Yüzlerce maymun, yiyecek bulmak için kente indi. Maymunların yiyecek için birbirine saldırdığı anlar, kameralara yansıdı.

Korona nedeniyle aç kalan onlarca maymun Tayland sokaklarını istila etti

KÜÇÜK BİR MUZ İÇİN ONLARCASI SALDIRIYA GEÇTİ

Görgü tanıkları, maymunları bu kadar saldırgan görmediklerini, küçük muz için onlarcasının saldırıya geçtiğini söyledi. Yetkililer ise maymunların çok aç kaldığını, bu yüzden doğal yaşam yerlerinden kente indiklerini açıkladı. Şehirdeki Budist tapınaklarına girmeye çalışan maymun sürüleri bir yandan da yiyecek bulamayınca birbirlerine saldırmaya başladı.

YOLDAN GEÇEN ARABALARA ZOR ANLAR YAŞATTILAR

O anlar kameralara saniye saniye yansırken şehirde arabalarıyla yol alan sürücülerin içine düştüğü zor durum da sosyal medyada birçok kez paylaşıldı. Birbirlerine saldıran maymunlar yoldan geçen arabalara aldırmadan önlerini kesti, hatta zaman zaman arabaların üzerine tırmandıkları görüldü.

Olay anına şahit olan sürücüler yaşadıkları şu sözlerle anlattı: "O kadar çok maymun vardı ki onları tek tek görmek mümkün değildi; büyük bir maymun seli gibiydiler. Hiçbirimize aldırmadan kavga ediyorlar ve adeta güreşiyorlardı."

Korona nedeniyle aç kalan onlarca maymun Tayland sokaklarını istila etti

BU TÜR GÖRÜNTÜLER SIK SIK YAŞANIYOR

İlginç maymun kavgasının yaşandığı bölgede birçok Budist tapınağı ve çeşitli turistik yerler var ve hal böyle olunca şehir genellikle turistlerle dolu oluyor ve bu kalabalık turist grupları maymunları düzenli olarak besledikleri için maymunlar yılın büyük bölümünde hiç aç kalmıyor. Ancak Aralık 2019'dan beri süren koronavirüs salgını nedeniyle turistler artık bölgeye gelmediği için bu tür ilginç görüntüler sık sık yaşanıyor.

Tayland sokakları maymunlara kaldı! Korona nedeniyle aç kalan onlarca maymun birbiriyle çete savaşına girdi

Tayland, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Tayland sokakları maymunlara kaldı! Korona nedeniyle aç kalan onlarca maymun birbiriyle çete savaşına girdi - Son Dakika Dünya


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