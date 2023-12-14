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Taylandlı milletvekili monarşiye hakaretten altı yıl hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika
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Taylandlı milletvekili monarşiye hakaretten altı yıl hapis cezasına çarptırıldı

Bir Taylandlı milletvekili, sosyal medya paylaşımları nedeniyle monarşiye hakaret ve ilgili suçlardan altı yıl hapis cezasına çarptırıldı. Muhalefet partisinden olan Rukchanok Srinok, iki sosyal medya gönderisi nedeniyle majeste ve Bilgisayar Suçları Yasasını ihlal etmekten suçlu bulundu. Tayland, Kralı, Kraliçeyi veya varisini eleştirmenin 15 yıl hapis cezasına yol açabileceği dünyanın en katı lese majeste yasalarına sahip.

Taylandlı milletvekili monarşiye hakaretten altı yıl hapis cezasına çarptırıldı
14.12.2023 - 14:43,  Güncelleme: 14:50
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Tayland İnsan Hakları Savunucuları grubuna göre bir Taylandlı milletvekili, iki sosyal medya paylaşımı nedeniyle monarşiye hakaret ve diğer ilgili suçlardanaltı yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Muhalefetteki Move Forward Partisi'nden milletvekili olan 29 yaşındaki Rukchanok Srinok, 2020 yılında sosyal medya platformu X'te yaptığı iki gönderi nedeniyle Tayland Ceza Mahkemesi tarafından majeste ve Bilgisayar Suçları Yasasını ihlal etmekten suçlu bulundu.

Tayland dünyanın en katı lese majeste yasalarından bazılarına sahiptir ve Kralı, Kraliçeyi veya varisini eleştirmek, her suç için maksimum 15 yıl hapis cezasına yol açabilir; bu da kraliyet ailesi hakkında konuşmayı bile risk haline getiriyor.

Tayland Ceza Kanunu'nun 112. Maddesi kapsamında hüküm giyenlerin cezaları onlarca yıl sürebiliyor ve son yıllarda yüzlerce kişi hakkında dava açıldı.

Milletvekilinin gönderilerden birinde hükümetin krala bağlı bir ilaç şirketini de içeren Kovid-19 aşısı alımına yönelik eleştirilerin yer aldığını ve hükümet karşıtı 2020 yılında yapılan bir protestoya ait fotoğrafı retweetlendiği belirtildi.

belirtildi. Davasını izleyen TLHR, bir diğerinin ise mahkeme tarafından monarşi karşıtı olduğu düşünülen mesajları içeren 2020 protestosuna ait bir fotoğrafın retweetlendiğini söyledi.

TLHR'ye göre "Buz" olarak da bilinen Rukchanok, cezaya itiraz ederken kefaletle serbest bırakıldı. Mahkemeden ayrıldıktan sonra Facebook sayfasında parlamentodaki görevine geri döndüğünü ve "112 sanığın kefaletle serbest bırakılması için ses olmak istediğini" belirten bir mesaj yayınladı.

Abdullah Teymur
Sondakika.com - Hukuk
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Tayland, Sosyal Medya, Hukuk, 3.Sayfa, Politika, Dünya, Son Dakika

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SON DAKİKA: Taylandlı milletvekili monarşiye hakaretten altı yıl hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika
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