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Son dakika haberi: DİYARBAKIR - TBB Başkanı Sağkan'dan, avukat Dilara Yıldız'ın öldürülmesine ilişkin açıklama - Son Dakika

Son dakika haberi: DİYARBAKIR - TBB Başkanı Sağkan'dan, avukat Dilara Yıldız'ın öldürülmesine ilişkin açıklama

12.01.2022 14:17

Edinilen son dakika haberine göre Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Ramiz Erinç Sağkan, Tuzla'da eski nişanlısının silahlı saldırısına uğrayarak yaşamını yitiren avukat Dilara Yıldız'a (29) ilişkin açıklama yaptı.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Ramiz Erinç Sağkan, Tuzla'da eski nişanlısının silahlı saldırısına uğrayarak yaşamını yitiren avukat Dilara Yıldız'a (29) ilişkin açıklama yaptı.

Dönemin Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin öldürülmesi ve iki polisin şehit edilmesine ilişkin dava dolaysıyla kente gelen Sağkan, Diyarbakır Adliyesi önünde yaptığı açıklamada, eski nişanlısı tarafından öldürülen meslektaşları Yıldız'ın 6 sefer savcılık şikayetini olduğunu ve işlem yapılmadığını savundu.

"Türkiye'de yıllardır kadınların yaşam hakkı ihlallerinden bir örneği maalesef dün çok acı şekilde bir meslektaşımız nezdinde vuku buldu. 6 şikayet, sonuç alamıyor, 'öldürüleceğim, tehdit ediliyorum, bu tehditler çok ciddi.' diyor, fakat önlem alınmıyor. Öldürülmemesi için yasal merciler maalesef ki hiçbir şey yapmıyorlar." ifadelerini kullanan Sağkan, en sonunda bir uzaklaştırma kararı verildiğini belirtti.

Sağkan, şöyle devam etti:

"Ancak o karara rağmen bu şahıs elini kolunu sallayarak avukat meslektaşımızın evine, öğrendiğimiz kadarıyla bir çilingir marifetiyle giriyor. O çilingir dahi sormuyor, 'Bu ev kimindir, ben burayı niye açıyorum.' demiyor. Maalesef böyle bir olayla karşı karşıyayız. Bize kimse bunun bir adli vaka olduğuna inandıramaz. Kadın cinayetleri politiktir ve maalesef bir gecede çıktığımız İstanbul Sözleşmesi bu söylemimizin doğruluğunun en açık göstergesi olmuştur. Bugün gelinen noktada bir meslektaşımızın hunharca katledilmesi yasal mercilerin gerekli önlemleri almaması, İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmış olması, 6284'ün etkin şekilde uygulanmamasıdır."

Bir kadın olarak avukat Yıldız'ın yapabileceği her şeyi yaptığını, adli mercilere sığındığını aktaran Sağkan, "Buna rağmen maalesef ki katledilmiştir. Artık buradan tüm ilgililere son kez çağrıda bulunuyoruz. Gelin bu yanlıştan geri dönün. Danıştay'a çağrıda bulunuyoruz, verdiğiniz karar kadınların yaşam hakkıyla ilgilidir. Siyasal iktidara tekrar çağrıda bulunuyoruz, İstanbul Sözleşmesinden dönme kararından gelin vazgeçin. Ne kadar ağır sonuçları olduğunu maalesef ki çok acı tecrübelerle yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de barolar ve sivil toplum örgütlerinin bulunduğunu anlatan Sağkan, kadınların insan hakları mücadelesini sonuna kadar sürdürmeye devam edeceklerini kaydetti.

Sağkan, avukat Yıldız'ı öldüren zanlının yargılanmasının da peşini bırakmayacaklarını sözlerine ekledi.

Son dakika haberi: DİYARBAKIR - TBB Başkanı Sağkan'dan, avukat Dilara Yıldız'ın öldürülmesine ilişkin açıklama
Son dakika haberi: DİYARBAKIR - TBB Başkanı Sağkan'dan, avukat Dilara Yıldız'ın öldürülmesine ilişkin açıklama
Son dakika haberi: DİYARBAKIR - TBB Başkanı Sağkan'dan, avukat Dilara Yıldız'ın öldürülmesine ilişkin açıklama

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Türkiye Bankalar Birliği, Dilara Yıldız, Türkiye, Tuzla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: DİYARBAKIR - TBB Başkanı Sağkan'dan, avukat Dilara Yıldız'ın öldürülmesine ilişkin açıklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: DİYARBAKIR - TBB Başkanı Sağkan'dan, avukat Dilara Yıldız'ın öldürülmesine ilişkin açıklama - Son Dakika
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