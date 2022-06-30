TBB'den avukatlık asgari ücret tarifesine ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
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TBB'den avukatlık asgari ücret tarifesine ilişkin açıklama Açıklaması

30.06.2022 12:27
TBB'den avukatlık asgari ücret tarifesine ilişkin açıklama Açıklaması

Türkiye Barolar Birliği (TBB), hazırlanan avukatlık asgari ücret tarifesinin derhal uygulamaya konulmasını talep etti.

Türkiye Barolar Birliği (TBB), hazırlanan avukatlık asgari ücret tarifesinin derhal uygulamaya konulmasını talep etti.

TBB'den yapılan yazılı açıklamada, 20 Kasım 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren avukatlık asgari ücret tarifesinde belirlenen ücretlerin, ülkedeki ekonomik gelişmelerin gerekleriyle bağdaşmadığı belirtildi.

TBB ve baroların yeni avukatlık asgari ücret tarifesine ilişkin çalışmalarını tamamladığı bilgisine yer verilen açıklamada, "Avukatlık asgari ücret tarifesinin güncellenmesi, CMK ücret tarifesinin avukatlık asgari ücret tarifesine eşitlenmesi talebi defalarca Adalet Bakanlığına iletilmiştir. Bu taleplerin karşılanmasına yönelik en küçük bir adım bile atılmamıştır." ifadeleri kullanıldı.

"TBB'nin hazırladığı yeni tarife, derhal uygulamaya konmalıdır"

Adalet Bakanlığının hazırlanan talepleri kabul etmemesi üzerine TBB Yönetim Kurulunca 5 Haziran'da ücretlerde yüzde 73,50 artış yapılmasını öngören yeni kararların alındığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Avukatlar için büyük bir aciliyet teşkil eden bu konu hakkında da aradan geçen iki haftalık süre içerisinde bir adım atılmamış, Adalet Bakanlığı, neler yapılabileceği konusunda Türkiye Barolar Birliğiyle bir diyalog geliştirme çabasına girmemiştir. Altını çizerek ifade ediyoruz, ülkede yaşanan iktisadi krizle birlikte avukatlık ücretleri tahammül edilemeyecek seviyelere inecek şekilde erimiştir.

Bakanlığın süreci sessizlikle geçiştirebileceği eşik aşılmıştır. 2023 tarifesi hazırlanana kadar, 2022'nin geri kalan kısmı için Türkiye Barolar Birliğinin hazırladığı yeni tarife derhal uygulamaya konmalıdır. Aksi halde yurttaşların adalete erişim ve savunma hakkı sınırına hassasiyet gösterilerek kurucu unsuru olduğumuz yargı faaliyeti kapsamında hizmet sunma olanaklarımızın ortadan kalkacağını kamuoyuna ilanen duyururuz."

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Kaynak: AA

Türkiye Bankalar Birliği, Asgari Ücret, Türkiye, Güncel, Son Dakika

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