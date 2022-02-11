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TBB'den elektrik zammı iptali için Danıştay'a dava - Son Dakika

TBB'den elektrik zammı iptali için Danıştay'a dava

11.02.2022 15:43
TBB'den elektrik zammı iptali için Danıştay'a dava

TÜRKİYE Barolar Birliği'nce (TBB) elektrik zammının iptal için Danıştay'a dava açıldı.

TÜRKİYE Barolar Birliği'nce (TBB) elektrik zammının iptal için Danıştay'a dava açıldı.

TBB'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, elektriğin ticari mal değil kamusal ve toplumsal hizmet olduğu belirtildi. Elektriğin yaşam ve tüketici hakkı olarak kamu yararına uygun olarak tüketiciye sunulması gerektiği belirtilerek, "Elektrik Piyasası Kanunu'nun 1'inci maddesi ile Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 1'inci maddesine göre; elektriğin tüketicilere ve topluma yeterli, kaliteli, sürekli, çevreye uyumlu şekilde ve düşük maliyetli verilmesi gerekmektedir. Bu durum, aynı zamanda sosyal hukuk devletinin de gereğidir. Anayasa'ya, mevzuata, evrensel tüketici haklarına, kamu yararına ve sosyal devlet anlayışına tamamen aykırı, fahiş elektrik zamları getiren Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu kararlarının yürütmesinin durdurulması ve iptali amacıyla Türkiye Barolar Birliği tarafından iptal davası açılmıştır" denildi.Açıklamada ayrıca Danıştay'a açılan davanın dilekçesi paylaşıldı.


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Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Barolar Birliği, Danıştay, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: TBB'den elektrik zammı iptali için Danıştay'a dava - Son Dakika
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