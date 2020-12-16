TBB'nin, "Pandemi sonrası bölgesel kalkınma" toplantısı Diyarbakır'da yapıldı - Son Dakika

TBB'nin, "Pandemi sonrası bölgesel kalkınma" toplantısı Diyarbakır'da yapıldı

16.12.2020 13:49
TBB'nin,

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, "Pandemi sonrasında ülke, toplum, üreten kesim olarak ayakta ve koşmaya hazır bir şekilde pandemiden çıkmayı hedefliyoruz.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, "Pandemi sonrasında ülke, toplum, üreten kesim olarak ayakta ve koşmaya hazır bir şekilde pandemiden çıkmayı hedefliyoruz." dedi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezinde Türkiye Belediyeler Birliğinin (TBB) "Pandemi sonrası bölgesel kalkınma" konulu toplantısı Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan belediye başkanları, kalkınma ajansı temsilcileri ve akademisyenlerin katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, toplantının açılışında, pandemi sürecinin her şeyi değiştirdiğini ve hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığını söyledi.

Üretim biçiminin, lojistiğin, tedarik ve çalışma biçimlerinin değiştiğini aktaran Karaloğlu, hiçbir pandeminin kıyamete kadar sürmediğini, toplantının amacının da pandemi sonrası nasıl bir dünyanın kendilerini beklediğinin olduğunu belirtti.

Türkiye'nin pandemiyle mücadelede dünyada en başarılı ülkelerden biri olduğunu ifade eden Karaloğlu, şöyle devam etti:

"Bu bir tesadüf değil. Son 20 yılda sağlıkta devrim yaşandı. Bu da pandemide mücadelede başarı getirdi. Elbetteki pandemiyle mücadelenin sağlık ayağı yok. Ekonomiyle ilgili çok önemli tedbirler alındı. Can suyu kredileri verildi, sosyal destek paketleri açıklandı, en son esnafımız için açıklanan ve toplam tutarı 5 milyar lirayı bulan paketlerle ekonomiyi de ayakta tutmak. Pandemi sonrasında ülke, toplum, üreten kesim olarak ayakta ve koşmaya hazır bir şekilde pandemiden çıkmayı hedefliyoruz."

"Turlar satılmaya başlandı"

Pandemiden çıkma sürecinde bölgesel kalkınmanın önemli olduğunu dile getiren Karaloğlu, bölgelerin potansiyelini ortaya çıkarmanın ve iş birlikleriyle güçlerini öteye taşımanın gerekliliğine değindi.

Karaloğlu, şöyle konuştu:

"Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mardin olarak Mezopotamya'nın altın üçgeninde kültür ve inanç turizmi çalıştayı yaptık. Bölgede turizmi nasıl geliştireceğimizi, tanıtımın da şehir bazlı değil bölge bazlı yapılarak daha büyük imkalanlara nasıl ulaşabileceğimizle, ilgili bir toplantı yaptık. Toplantıyı yapalı bir ay oldu ve şu anda pandemiye rağmen iç turizmde tur operatörlerinin tamamının sayfalarında Mezopotamya'nın altın üçgeninde 3 gece 4 günlük turlar satılmaya başlandı. Şehir olarak değil bölgesel olarak güçlerimizi birleştirdiğimizde nelerin olacağını gördük. Bu toplantıda da bir ilin diğer ilin eksiğini tamamlayacak potansiyelinin olduğunu görüyoruz."

"Dünyanın hiçbir yerinde bu bereket yok"

TBB Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de bölgenin çok özel olduğunu, Dicle'nin ve Fırat'ın çocukları olarak bir araya geldiklerini söyledi.

Bölgenin bereketinin ve güzelliklerinin dünyaya daha iyi anlatılması gerektiğini kaydeden Şahin, "İnşallah, baharda yerli aşımızla birlikte çok hızlı bir şekilde hayatı toparlayacağız. Bunlar birer sonuç. Bugün adı korona yarın başka bir şey. Dünyayı cennete dönüştürmek için büyük bir gayret içerisindeyiz. Bugün pandemiden sonra kurulan dünyada anahtar kodlar ne olacak, bugünden bunu görüp kendi şehrimizi, bölgemizi buna uygun hale getirmezsek yani yenilenmezsek yeniliriz. rekabeti yönetemeyiz. Bu yüzden TBB olarak dünya nereye gidiyoru çalıştık." diye konuştu.

Salgınların ekonomiye etki ettiğini ve hızlı kararlar alınamadığını, sorunlara neden olduğunu aktaran Şahin, dünyada yeşil ekonominin gündeme olduğunu, bunları konuşmaları gerektiğini belirtti.

TBB olarak bölgesel toplantıları çok önemsediklerini, bastıkları toprakların çok kıymetli olduğunu dile getiren Şahin, "Bu ekonomi, istihdam, gelecek. Rabbim vereceği her şeyi vermiş. Kıpkırmızı bir toprak ve çok bereketli. Dünyaya bu gözle bakın, dünyanın hiçbir yerinde bu bereket yok. Bize düşen bunu nasıl kalkınma modelini dönüştüreceğiz. Dünya yeşil ekonomi diyor yapacak ilk yer güneydoğu." ifadelerini kullandı.

Sağlıklı ve dirençli şehirler kodlamasının biran önce yapılması, akıllı şehirler için yüksek teknolojilerin kullanılması gerektiğini aktaran Şahin, dijitalleşmenin önemli olduğuna değindi.

Yerli ve milli enerjinin, demokrasinin ve kalkınmanın yerelde başladığını ifade eden Şahin, şöyle dedi:

"Sürdürülebilir kalkınma denilen bir şey var. Artık ekonomik kalkınma yetmiyor. Toplumsal huzur ve barış için sosyal adaleti ve barışı sağlamamız, insani gelişmişlik kriterlerinizi arttırmamız, çevresel kalkınmayı bir bütün olarak görmemiz lazım. Yalnızca devletten beklemeyeceğiz. Ankara versin biz de harcayalım demeyeceğiz. Öyle bir dünya yok. Kendi öz kaynağımızı nasıl çoğaltacağız? Biz Diyarbakır'ın ve bölgenin emrinde ve hizmetindeyiz. Bunu birlikte başarmamız lazım. Diyarbakır'ın dağlarında çiçekler açtığında burada festivaller yapacağız. Diyarbakır'ın çocuklarıyla çiçekler toplayacağız. Diyarbakır annelerinin ağlamadığı, güldüğü, başını yastığa koyduğunda umutla baktığı bir Diyarbakır, bölge istiyoruz. Bölge ve bölgenin insanı bunu hak ediyor. Bunun için el ele vereceğiz."

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Hasan Suver ile Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez de görüntülü ve sesli uzaktan bağlantı sistemiyle toplantıya katılarak birer konuşma yaptı.

Türkiye Bankalar Birliği, Münir Karaloğlu, Diyarbakır, toplum, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TBB'nin, 'Pandemi sonrası bölgesel kalkınma' toplantısı Diyarbakır'da yapıldı - Son Dakika


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