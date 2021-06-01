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TBB ve Boğaziçi Üniversitesi'nin düzenlediği "Sürdürülebilir Şehirler İş Birliği Çalıştayı" başladı - Son Dakika

TBB ve Boğaziçi Üniversitesi'nin düzenlediği "Sürdürülebilir Şehirler İş Birliği Çalıştayı" başladı

01.06.2021 14:09
TBB ve Boğaziçi Üniversitesi'nin düzenlediği

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Boğaziçi Üniversitesi ortaklığıyla çevrim içi düzenlenen "Sürdürülebilir Şehirler İş Birliği Çalıştayı" başladı.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Boğaziçi Üniversitesi ortaklığıyla çevrim içi düzenlenen "Sürdürülebilir Şehirler İş Birliği Çalıştayı" başladı.

TBB'den yapılan açıklamada çalıştaydaki konuşmasına yer verilen TBB ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Boğaziçi Üniversitesi'ne iş birliklerinden dolayı teşekkür etti.

Şahin, daha önce Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu'yu ziyaret ederek hem yapılan çalışmaları anlattıklarını hem de hangi başlıkta ortak çalışmalar hayata geçirilebileceğinin ön görüşmesini yaptıklarını bildirdi.

Sürdürülebilir şehirlerle ilgili teoriyle pratiği birleştiren bir çalıştayın, kendi yol haritalarını çizebilmeleri açısından önemli olduğunu vurgulayan Şahin, Boğaziçi Üniversitesi ile iş birliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını aktardı.

Geçen hafta OECD Kapsayıcı Büyüme için Şampiyon Belediye Başkanları Koalisyonu'na davet edilmesine değinen Şahin, 36 ülkenin 60 şehrinin bulunduğu inisiyatife ilk kez Türkiye'den bir şehrin davet edildiğini, OECD ile yapılan görüşmelerde Türkiye'deki belediyelerin yaptıkları çalışmaları ve iyi örnekleri paylaştıklarını bildirdi.

Şahin, salgınla birlikte insani ve çevresel kalkınmanın öneminin daha iyi anlaşıldığını vurgulayarak, "Dünya nereye gidiyor? Yeni dünyada anahtar kelimeler var. Şehirlerimizi akıllandırmamız, 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışıyla yeşil ekonomi, mobilite, yenilenebilir enerji gibi başlıkları şehirlerimizde uygulamamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Dünyanın salgın sürecinde küçülürken Türkiye'nin büyümeye devam ettiğini belirten Şahin, turizm çalışmalarına değinirken, "Anadolu bir hazine. Turizme yıllarca deniz, güneş, kum olarak baktık. Son 10 yıldır kültürel turizm yükselen bir değer oldu. Türkiye'nin tesis ve tanıtım konusunda daha çok çalışması gerekiyor. Eyfel'e yılda 80 milyon kişi geliyor. 10 milyon kişiyi bu bölgeye çekebiliriz. Hocalarımızla birlikte stratejik planlama yapmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"Şehirlerin verimli ve etkin çalışması çok önemli"

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu da şehirlerin verimli ve etkin çalışmasının çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Bugün itibarıyla baktığınızda şehirler, ülkelerin neredeyse bütünü haline geliyorlar. O şehri çıkardığınızda ülke ekonomik olarak yok olma durumuna gelebiliyor. Mega şehirler üretimin büyük kısmını yapıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Şahin'i yeniden TBB Başkanı seçilmesinden dolayı tebrik eden Bulu, 2007 yılında ilk defa dünya tarihinde şehirde yaşayan insan nüfusunun kırsalda yaşayan nüfusu geçtiğini belirtti. Göçün sebepleri yerine sonuçlarını tartışmanın daha önemli olduğuna işaret eden Bulu, şunları kaydetti:

"Dünyada son bir yılda ülkelerin büyümesi negatife döndü. Türkiye, negatife dönmeyen nadir ülkelerde biri. Sağlık sisteminin bu konuda önemli bir etkisi var. Şehirleri teknolojiyi kullanarak daha verimli çalıştırmak önemli. Akademik camia olarak belediyelerimizle bir araya gelip onların problemlerini çözmek önemli bir misyondur. Biz akademisyenler olarak problem arıyoruz, problem çözmeyi seviyoruz. Biz bu sorunları öğrendiğimiz zaman bunları çözmeyi amaç ediniriz diye düşünüyorum. Bu problemler çözüldükçe insanların daha rahat yaşaması için güzel işler yapacağımızı düşünüyoruz."

2 gün sürecek çalıştayda afet yönetimi, sıfır atık yönetimi, iklim eylem planı, akıllı şehir uygulamaları gibi konu başlıkları tartışılacak. Çalıştay sonunda Boğaziçi Üniversitesi ile proje geliştirmek isteyen belediyeler için sanal oda imkanı sunulacak.

Ekonomik Kalkınma Ve İşbirliği Örgütü, Türkiye Bankalar Birliği, Fatma Şahin, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TBB ve Boğaziçi Üniversitesi'nin düzenlediği 'Sürdürülebilir Şehirler İş Birliği Çalıştayı' başladı - Son Dakika Ekonomi


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