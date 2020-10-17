TBESF Başkanı Arif Ümit Uztürk, WAFF'ın yeni başkanı oldu - Son Dakika

TBESF Başkanı Arif Ümit Uztürk, WAFF'ın yeni başkanı oldu

17.10.2020 19:29
TBESF Başkanı Arif Ümit Uztürk, WAFF'ın yeni başkanı oldu, System.String[]

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı (TBESF) Arif Ümit Uztürk, Dünya Ampute Futbol Federasyonunun (WAFF) yeni başkanı seçildi.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı (TBESF) Arif Ümit Uztürk, Dünya Ampute Futbol Federasyonunun (WAFF) yeni başkanı seçildi.

TBESF'nin açıklamasına göre, 20 ülke temsilcisinin katılımıyla başkanlık ve yönetim kurulu seçiminin gerçekleştirildiği WAFF Genel Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çevrim içi yapıldı.

Yönetim kurulunun da belirlendiği oylamada, WAFF'ın Başkan Yardımcılığına Celeste Tchiama seçilirken, 2. Başkan Yardımcısı Mateusz Widlak, Genel Sekreter Simon Baker, Hakem Başkanı Ian Clarke, Owen Coyle ise sayman oldu.

Seçime, tek aday olarak giren Arif Ümit Uztürk, 2024 yılına kadar görevde kalacak.

Bedensel Engelliler, Spor Federasyonu, Türkiye, Futbol, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor TBESF Başkanı Arif Ümit Uztürk, WAFF'ın yeni başkanı oldu - Son Dakika Spor

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