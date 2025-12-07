TBL 13. Hafta Sonuçları

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 13. haftasına 4 maçla devam edildi.
Ligde bugün oynanan karşılaşmalar ve sonuçları şöyle:
Pizzabulls Cedi Osman Basketbol-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: 78-79
Finalspor-Konya Büyükşehir Belediyespor: 72-83
MKE Ankaragücü Basketbol-Cemefe Gold Haremspor: 78-92
OGM Ormanspor-Bulls Yatırım TED Ankara Kolejliler: 93-96
