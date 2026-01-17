TBMM Başkanı Kurtulmuş: "Ayasofya milletin ve ümmetin malı oldu. Milletin hizmetkarı olmaya devam ediyor" - Son Dakika
TBMM Başkanı Kurtulmuş: "Ayasofya milletin ve ümmetin malı oldu. Milletin hizmetkarı olmaya devam ediyor"

17.01.2026 17:38
Birlik Vakfı'nın 40'ıncı kuruluş yıl dönümünde konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Allah'a çok şükür çoğumuzun gençlik hayali olan o ideal, fevkalade güzel bir şekilde, Cumhurbaşkanımızın kararlılığı, cesareti ve hiç tereddüte mahal bırakmayan kararlı liderliği ile aşıldı. Ayasofya milletin ve ümmetin malı oldu. Milletin hizmetkarı olmaya devam ediyor" dedi.

Birlik Vakfı'nın 40'ıncı kuruluş yıl dönümü vesilesiyle Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda program düzenlendi. Programa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Eski TBMM Başkanı ve MTTB kurucu üyesi İsmail Kahraman, bakanlar, milletvekilleri ve çok sayıda davetli katıldı. Program Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlarken Birlik Vakfı'nın kuruluşuna dair o dönemin şartlarının da anlatıldığı kısa bir film yayınlandı.

Programda konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Birlik Vakfı'nın Türkiye'de gençlik hareketleri ve sivil toplum hareketleri bakımından bir başarı öyküsü olduğuna dikkat çekerek, "Birlik Vakfı'nın yapmış olduğu eski mitinglerde, gündeme getirdiği Türkiye kamuoyuna taşıdığı hangi konular varsa Allah'a çok şükür bu konuların hepsinin gerçekleşmiş olduğunu iftiharla görüyoruz" dedi.

"Ayasofya milletin ve ümmetin malı oldu. Milletin hizmetkarı olmaya devam ediyor"

Milli Türk Talebe Birliği'nin mektebinden yetişen İsmail Kahraman ve Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde Türkiye'de bürokratik oligarşinin tarihin raflarına kaldırıldığını söyleyen Kurtulmuş, "Kıbrıs davasını hem de en karanlık günlerde ve MTTB'nin Türkiye'nin kamuoyuna taşıdığı günleri çocukluk yıllarımda gençlik yıllarımda hatırlıyorum. Çok şükür bugün Kıbrıs'ta o gün dile getirilen tezlerin hemen tamamı gerçekleşmiş oldu. Yine aynı şekilde Türkiye'de maddi ve manevi kalkınmanın birlikte sağlanması amacıyla başta imam hatipler olmak üzere mesleki eğitimin önündeki engellerin kaldırılması konusunda da öncülüğü yapan büyük bir kitle hareketi olarak Milli Türk Talebe Birliği adına tarihe yazdırdı. Onlarcasını sayabilirim vaktinizi almak istemiyorum ama hepimizin hayali olan 'Ayasofya açılsın zincirler kırılsın' sloganını Türkiye'ye armağan eden Milli Türk Talebe Birliğidir. Allah'a çok şükür çoğumuzun gençlik hayali olan o ideal fevkalade güzel bir şekilde, Cumhurbaşkanımızın kararlılığı, cesareti ve hiç tereddüte mahal bırakmayan kararlı liderliği ile aşıldı. Ayasofya milletin ve ümmetin malı oldu, milletin hizmetkarı olmaya devam ediyor" diye konuştu.

"Esas hedef, yeryüzünde adil, hakkaniyetli, eşitlikçi bir küresel sistemin kurulması için Türkiye'nin öncülük yapmasıdır"

Türkiye'nin ağır sanayi hamlesinde de güçlü adımlar atma hayalinin MTTB gençliğinin önemli vizyonlarından birisi olduğuna vurgu yapan Meclis Başkanı Kurtulmuş, "Bugün çok şükür bu konuda dünyayı imrendirecek önemli mesafeler katettiğimiz ortadadır. Gençlik yıllarımızı, çocukluk yıllarımızı hangi hayaller süslediyse onların tamamı gerçekleşmiştir. Az evvel İsmail abinin dediği gibi 'durmak yok' her bir hayalden sonra yeni kapıların açılması, yeni hedeflerin ortaya konulması şarttır. Önümüzdeki esas hedef, yeryüzünde adil, hakkaniyetli, eşitlikçi bir küresel sistemin kurulması için Türkiye'nin öncülük yapmasıdır. Bu istikamette büyük bir mesafe alıyoruz, yolumuza devam ediyoruz. Son olarak şunu söylemek isterim bizim medeniyetimizle bizim tarihsel tecrübemizle sivil toplum, devlet aklıyla millet vicdani arasındaki köprüdür. Milli Türk Talebe Birliği ve Birlik Vakfı da bu anlamda en sağlam köprülerden olmuştur. Bu çerçevede bu köprünün sağlam olması Milli Türk Talebe Birliği'nin gençlik hareketinin kısacası, milli gençlik hareketinin de ana unsurunu oluşturmuştur. Yani iddia, irade ve istikamet sahibi bir gençlik oluşturmak için yıllar içerisinde büyük gayretler sarf edilmiştir. Allah'a çok şükür bundan sonra da iddia, irade ve istikamet sahibi gençlerin üzerinde Türkiye'nin yeni bir dünya kurulma vizyonu gerçekleşecek ve Allah'ın izniyle Milli Türk Talebe Birliği Vakfı'nı 80. yıl dönümü olduğunda o hedefe ulaşmış, gençlerimiz vasıtasıyla Türkiye çok daha iyi bir noktada olacaktır" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

