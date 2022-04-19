TBMM Başkanı Mustafa Şentop bir tweete sinirlenip, kendini tutamadı: Terbiyesizlik yapma - Son Dakika
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop bir tweete sinirlenip, kendini tutamadı: Terbiyesizlik yapma

19.04.2022 23:34

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Cumhur Frankfurt adlı hesap, bugün tutuklanan gazeteci İbrahim Haskoloğlu ile fotoğrafları bulunan TBMM Başkanı Şentop'u da etiketleyerek, "Arkadaşa temiz don lazım" paylaşımında bulundu. Bu paylaşıma sinirlenen Şentop, "Terbiyesizlik yapma" ifadelerini kullandı.

Gazeteci İbrahim Haskoloğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MİT Başkanı Hakan Fidan'in kimlik bilgilerini sosyal medya hesabından paylaşması nedeniyle gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

ŞENTOP'U ETİKETLEDİ

Sosyal medyada yaptığı siyasi paylaşımlarla bilinen Cumhur Frankfurt adlı hesap ise Haskoloğlu ile fotoğrafı bulunan Şentop'u etiketleyerek, "Arkadaşa tütün ve temiz don lazımmış." yazdı. Bu paylaşıma cevap veren Şentop ise, "Terbiyesizlik yapma" dedi.

TBMM Başkanı Şentop 'Arkadaşa temiz don lazım' paylaşımına sinirlenip, kendini tutamadı

"İLK DEFA PRENSİBİMİ BOZUYORUM"

Şentop sonrasında bir açıklama daha yaparak, "Trollerle muhatap olmadım bugüne kadar. İlk defa bozuyorum prensibimi. Ama suret-i haktan görünüp iç operasyon çekenlere gereken cevabı vermek icab ediyor bazen." ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Şentop 'Arkadaşa temiz don lazım' paylaşımına sinirlenip, kendini tutamadı
TBMM Başkanı Şentop 'Arkadaşa temiz don lazım' paylaşımına sinirlenip, kendini tutamadı
Gazeteci İbrahim Haskoloğlu ve Mustafa Şentop
TBMM Başkanı Mustafa Şentop bir tweete sinirlenip, kendini tutamadı: Terbiyesizlik yapma
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Recep Tayyip Erdoğan, Hakan Fidan, Frankfurt, Medya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Mustafa Şentop bir tweete sinirlenip, kendini tutamadı: Terbiyesizlik yapma - Son Dakika


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