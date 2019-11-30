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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tokat Tanıtım Günleri'ne katıldı

6 saat önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Yenikapı Etkinlik Alanı'ndaki Tokat Tanıtım Günleri'ne katıldı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tokat Tanıtım Günleri'ne katıldı, System.String[]

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Yenikapı Etkinlik Alanı'ndaki Tokat Tanıtım Günleri'ne katıldı.

Şentop'u etkinlik alanı girişinde AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ve beraberindekiler karşıladı.

Kendisini karşılayanlarla tokalaşarak sohbet eden Şentop, Çanakkale Savaşı'na katılan Tokatlıları temsilen üniforma giyen kişilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Şentop, daha sonra Tokat yöresinin ve ürünlerinin tanıtıldığı kültür çadırında stantları gezerken, yöresel ikramların tadına baktı.

Tokat Belediyesi standında kendisine verilen geleneksel el baskılı atkıyı boynuna takan Şentop'a, Tokatspor forması ile çeşitli hediyeler takdim edildi.

Şentop, Tokat'a özgü omuz halayı ile yöresel halk oyunları gösterilerini de alkışla tempo tutarak izledi.

TBMM Başkanı Şentop, alandan ayrılırken basın mensuplarına yaptığı değerlendirmede, Tokat'ın İstanbul'a geldiğini belirterek, İstanbulluları Tokat günlerini ziyaret etmeye davet etti.

Tanıtım günlerine gelecek vatandaşların Tokat'la ilgili bilgi edinmenin yanı sıra kentin lezzetlerini tatma imkanı da bulacağını anlatan Şentop, Tokat'ı daha yakından tanımak isteyenlere "İnşallah programlarına alıp Tokat'ı da ziyaret ederler." dedi.

Tokat'ın kendisi için ayrı bir öneme sahip olduğunu dile getiren Şentop, "Tokat'a gönül dolusu selamlar. Tokat'ın ayrı bir yeri var benim için. Pek çok dostlarım var, hocalarım var. Tokat'tan tanıdığım, hayatımı etkileyen insanlar var. Bu bakımdan Tokat'a karşı ayrı bir muhabbetim var. Çok selamlar Tokatlılara." ifadelerini kullandı.

Şentop, en kısa zamanda Tokat'ı ziyaret edeceğini sözlerine ekledi.

Perşembe günü başlayan Tokat Tanıtım Günleri'nin yarın sona ereceği belirtildi.

Mustafa Şentop, Tokat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 02:04 Kaynak: AA
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