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TBMM Başkanı Şentop, Arnavutluk Meclis Başkanvekili Hysi'yi kabul etti - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop, Arnavutluk Meclis Başkanvekili Hysi'yi kabul etti

22.06.2021 20:12

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Arnavutluk Meclis Başkanvekili Vasilika Hysi'yi kabul etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Arnavutluk Meclis Başkanvekili Vasilika Hysi'yi kabul etti.

Şentop, Antalya'da Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen Güneydoğu Avrupa İş Birliği Süreci Parlamenter Asamblesi (GDAÜ PA) 8. Genel Kurulu'na katılan Hysi ile ikili görüşme yaptı.

Basına kapalı gerçekleşen görüşme sonrası yapılan açıklamaya göre, Şentop, görüşmede, Hysi ve beraberindekileri Antalya'da misafir etmekten memnuniyet duyduğunu ifade etti.

İki ülke arasındaki yakın iş birliği ve dayanışmanın Güneydoğu Avrupa İş Birliği Süreci ve onun parlamenter boyutu olan çok taraflı platformda da devam ettiğini müşahede ettiklerinin altını çizen Şentop şunları ifade etti:

"İkili ilişkilerimiz çerçevesinde ise Arnavutluk, Balkan coğrafyasındaki yakın dostumuz ve stratejik ortağımızdır. Ülkelerimiz arasındaki ilişkiler her alanda mükemmel seviyede seyretmektedir. Halklarımız arasındaki kardeşlik hissiyatı, müşterek tarihi ve kültürel bağlar, siyasetin de aynı atmosferde gelişmesini sağlamaktadır. Bu birikim ve yapıcı yaklaşım ülkelerimizin müşterek istikbali bakımından ümit vericidir. Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın misafiri olarak ocakta ülkemize gerçekleştirdiği ziyarette ilişkilerimiz stratejik ortaklık seviyesine yükseltildi. Bu tanım, mevcut iş birliğimizin her alanda daha da kuvvetlenmesini sağlayacaktır. Ülkelerimiz arasında gerçekleştirilen üst düzey ziyaretler de stratejik ortaklığımızın gelişimine katkı sağlamaktadır."

Salgın sürecinde Türkiye olarak benimsedikleri insani diplomasi anlayışıyla dost ülkeleri bu süreçte ellerinden geldiği kadarıyla destek verdiklerini bildiren Şentop, bu bağlamda birkaç ay önce açılışı yapılan Fier şehrindeki tam teşekküllü bölge hastanesinin hayırlı olmasını temenni etti.

TBMM Başkanı Şentop tarafından aynı otelde, katılımcılar onuruna akşam yemeği verildi.

TBMM Başkanı Şentop, Arnavutluk Meclis Başkanvekili Hysi'yi kabul etti
TBMM Başkanı Şentop, Arnavutluk Meclis Başkanvekili Hysi'yi kabul etti
TBMM Başkanı Şentop, Arnavutluk Meclis Başkanvekili Hysi'yi kabul etti
TBMM Başkanı Şentop, Arnavutluk Meclis Başkanvekili Hysi'yi kabul etti

Mustafa Şentop, DOST Partisi, Antalya, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Şentop, Arnavutluk Meclis Başkanvekili Hysi'yi kabul etti - Son Dakika


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