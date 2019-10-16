Tbmm başkanı şentop, cibuti ulusal meclis başkanı mohamed ali houmed ile görüştü
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TBMM Başkanı Şentop, Cibuti Ulusal Meclis Başkanı Mohamed Ali Houmed ile görüştüSırbistan, (DHA)- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cibuti Ulusal Meclis Başkanı Mohamed Ali Houmed ve beraberindeki heyetle görüştü. Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 03:28 Kaynak: DHA
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