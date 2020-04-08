TBMM Başkanı Şentop, Dünya Romanlar Günü'nü kutladı - Son Dakika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, iki Roman milletvekilini ve Tekirdağ'daki Roman sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini arayarak Dünya Romanlar Günü'nü kutladı.

Meclis Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Şentop, AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle ve CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, kendilerinin ve bütün Roman vatandaşlarının Dünya Romanlar Günü'nü kutladı.

Şentop, milletvekillerinin yanı sıra seçim bölgesi Tekirdağ'da bulunan Roman sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle de telefonla görüşerek Romanlar Günü için tebriklerini iletti.

Meclis Başkanı Şentop, Twitter hebasındaki paylaşımında ise "Hayata bakışlarındaki sevinçle her daim bu toprakların mütebessim ruhu olan, kadim medeniyetimizin asli unsurları Roman vatandaşlarımızın Dünya Romanlar Günü'nü kutlarım." ifadesini kullandı.