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TBMM Başkanı Şentop: İç tüzük değişikliğine ihtiyaç var

52 dakika önce

TBMM Başkanı Şentop: İç tüzük değişikliğine ihtiyaç varTBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Yeni sisteme göre yeni bir iç tüzük, sıfırdan bir iç tüzük değişikliğine ihtiyaç var diye düşünüyorum" dedi.

TBMM Başkanı Şentop: İç tüzük değişikliğine ihtiyaç var, System.String[]

TBMM Başkanı Şentop: İç tüzük değişikliğine ihtiyaç var

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Yeni sisteme göre yeni bir iç tüzük, sıfırdan bir iç tüzük değişikliğine ihtiyaç var diye düşünüyorum" dedi.
TBMM Başkanı Şentop, Meclis'te Parlamento Muhabirleri Derneği ile basın koridorunu ziyaret etti. Gazetecilerin bayramını kutlayan Şentop, soruları da yanıtladı. Şentop, yeni iç tüzük değişikliği ile ilgili soru üzerine Şentop, "Bizim iç tüzüğümüz çok eski. Mevcut iç tüzük parlamenter sisteme göre hazırlanmış. Perspektif de önemli. Yeni sisteme göre yeni bir iç tüzük, sıfırdan bir iç tüzük değişikliğine ihtiyaç var diye düşünüyorum" dedi.
15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde Meclis'te bir program yapılacağını belirten Şentop, soru üzerine Meclis'te bir güvenlik zafiyetinin olmadığını, güvenlik sisteminin gayet iyi çalıştığını dile getirdi.

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Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 07:21 Kaynak: DHA
Parlamento Muhabirleri Derneği, Mustafa Şentop, Güncel
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