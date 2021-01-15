TBMM Başkanı Şentop, Kazakistan Meclis Başkanlığına yeniden seçilen Nurlan Nigmatulin'i kutladı - Son Dakika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kazakistan Meclis Başkanlığına yeniden seçilen Nurlan Nigmatulin'i telefonla arayarak tebrik etti.

TBMM Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmede, Meclis Başkanı Şentop, Kazakistan'da 10 Ocak 2021'de yapılan seçimlerin çok başarılı, sorunsuz ve herkesin takdir edebileceği bir şekilde tamamlandığını belirtti.

Nigmatulin'i kutlayan Şentop, şunları kaydetti:

"Bizim arkadaşlarımızın da aralarında yer aldığı bütün siyasi gözlemciler gerçekten çok güzel seçim yapıldığını ifade ettiler. Bunun için öncelikle tebrik ediyorum. Bütün seçilen milletvekillerini ve Kazakistan halkını tebrik ediyorum. Ayrıca sizin tekrar bugün Meclis Başkanı seçilmeniz dolayısıyla sizi tebrik ediyorum. Sizin gibi tecrübeli bir siyasetçinin Kazakistan'ın parlamentosuna ve kazak halkına çok büyük hizmetler sunacağına inanıyorum. Allah muvaffak etsin, başarılar diliyorum."

Kazakistan Meclis Başkanı Nurlan Nigmatulin, Mustafa Şentop'un çok yakın bir dostu ve kardeşi olduğunu, bundan dolayı kendisini tebrik etmesinden büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.

TBMM ile ilişkilerin en ön safhada yer aldığını, iki ülkenin akraba, kardeş ve her zaman beraber olduğunu vurgulayan Nigmatulin, "Koronavirüsün yayıldığı bu zor dönemde buna rağmen bizim ülkemize seçim gözlemcisi gönderdiğiniz için çok teşekkür ederiz. Ben Sayın Nursultan Nazarbey'e de ilettim, Türkiye'den gözlemci gelmesi Sayın Başkan Mustafa Şentop'un samimiyetini gösteriyor. Milletvekilleri ve şahsım adına çok teşekkür ederim size." diye konuştu.

Şentop, Kazakistan'ın kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'e selamlarını da iletti.

Nurlan Nigmatulin, Şentop'un, Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) ile ilgili hazırlıklara başlayabileceğini belirtmesi üzerine de Mustafa Şentop'un, Türkmenistan'da olmasına ilişkin teklifini desteklediğini bildirdi.

"Siz önce Nursultan şehrine gelirsiniz, burada resmi görüşmelerinizi yaparsınız ve sonuçlanır inşallah." diyen Nigmatulin, TBMM üyelerine ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a selamlarını iletti.