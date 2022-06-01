TBMM BAŞKANI ŞENTOP, KKTC BAŞBAKANI ÜSTEL'İ KABUL ETTİ - Son Dakika
Üye Girişi

TBMM BAŞKANI ŞENTOP, KKTC BAŞBAKANI ÜSTEL'İ KABUL ETTİ

01.06.2022 11:30

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, ilk resmi ziyaretini Ankara'ya gerçekleştiren KKTC Başbakanı Ünal Üstel ve beraberindeki heyeti kabul etti.

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, ilk resmi ziyaretini Ankara'ya gerçekleştiren KKTC Başbakanı Ünal Üstel ve beraberindeki heyeti kabul etti. Şentop kabulde, "Kıbrıs Türklerinin haklı davasını sonuna kadar destekliyoruz ve katkı sunmaya devam ediyoruz" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, KKTC'de yeni kurulan hükümete hayırlı olsun ve başarı dileklerini sunarak, "Bizim için KKTC'nin ayrıcalıklı, özel bir yeri var. Bu her zaman böyle olmuştur ve olacaktır. Kıbrıs Türklerinin haklı davasını sonuna kadar destekliyoruz, katlı sunmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

TBMM'de tüm partilerin, KKTC söz konusu olduğunda diğer ihtilaf konularını bir kenara bırakarak ortak hareket ettiğine işaret eden Şentop, adadaki çözüm arayışlarında Rum kesiminin tutumu nedeniyle uzlaşma sağlanamayışına vurgu yaparak, Türkiye olarak KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın ortaya koyduğu yeni tezi desteklerini kaydetti. Şentop ayrıca, Türkiye olarak KKTC'nin uluslararası zeminlerde olması için gayret gösterdiklerine dikkat çekti.

KKTC Başbakanı Ünal Üstel de konuşmasında, Türkiye'nin KKTC'ye verdiği desteğin önemini vurgularken, adadaki görüşmelerde artık iki egemen devlet ve iki ayrı millet varlığıyla hareket edildiğini belirterek, "KKTC'nin kaybedecek zaman yoktur" dedi. (DHA)

TBMM BAŞKANI ŞENTOP, KKTC BAŞBAKANI ÜSTEL'İ KABUL ETTİ
TBMM BAŞKANI ŞENTOP, KKTC BAŞBAKANI ÜSTEL'İ KABUL ETTİ
TBMM BAŞKANI ŞENTOP, KKTC BAŞBAKANI ÜSTEL'İ KABUL ETTİ
TBMM BAŞKANI ŞENTOP, KKTC BAŞBAKANI ÜSTEL'İ KABUL ETTİ

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
TBMM Genel Kurulunda İYİ Parti, HDP ve CHP'nin grup önerileri kabul edilmedi TBMM Genel Kurulunda İYİ Parti, HDP ve CHP'nin grup önerileri kabul edilmedi Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Başbakanı Üstel'i kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Başbakanı Üstel'i kabul etti
Kaynak: DHA

Mustafa Şentop, Ünal Üstel, Kıbrıs, TBMM, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TBMM BAŞKANI ŞENTOP, KKTC BAŞBAKANI ÜSTEL'İ KABUL ETTİ - Son Dakika


Son Dakika
17:28 Büyükçekmece'de feci kaza! Takla atan otomobil otobüs durağına girdi: 1 ölü
17:27 Hakan Balta, Fatih Terim'in izinden gidiyor! İlk sezonunda Galatasaray U19 takımını şampiyonluğa ulaştırdı
17:06 Fenerbahçe, Jorge Jesus'u paylaştı! Müze gezip, kupayla poz verdi
16:54 Kerem Aktürkoğlu'ndan şaşırtan hamle! İspanya biletini aldı derken, gerçekler çok farklı çıktı
16:53 Çukur'un cinsiyet değiştiren oyuncusu Meli'nin TikTok'taki dansı gündem oldu
16:22 Muharrem İnce'nin MHP ziyareti sona erdi! Bahçeli'nin çıkışta yaptığı hareket şaşkınlık yarattı
16:22 Douglas, Beşiktaş formasıyla sadece 454 dakika oynayarak 3.9 milyon euro kazandı
16:21 Yetersiz yemek verildiğini düşünen işçiler isyan çıkardı! Yemekhaneyi savaş alanına çevirdiler
16:17 Hepsi grubunun eski üyesi Cemre Kemer, kendisine "Çirkin" diyen takipçisini böyle tiye aldı
16:07 Kayserispor ile yollarını ayıran Hikmet Karaman'dan duygusal bir mesaj geldi: Ayrılıklar da sevdaya dahil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2022 17:41:12. #1.11#
SON DAKİKA: TBMM BAŞKANI ŞENTOP, KKTC BAŞBAKANI ÜSTEL'İ KABUL ETTİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement