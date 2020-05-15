TBMM Başkanı Şentop, Litvanya Parlamentosu'nun kuruluşunun 100. yılını kutladı - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop, Litvanya Parlamentosu'nun kuruluşunun 100. yılını kutladı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Litvanya Parlamentosu'nun kuruluşunun 100. yılını kutladı.

TBMM Başkanı Şentop, Litvanya Parlamentosu'nun kuruluşunun 100. yılını kutladı, System.String[]

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Litvanya Parlamentosu'nun kuruluşunun 100. yılını kutladı.

Şentop, Twitter üzerinden paylaştığı videolu kutlama mesajında, "Değerli dostum Viktoras Prançkiyetis, Litvanya Parlamentosu Seymas'ın kuruluşunun 100. yıl dönümü sebebiyle şahsım, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve milletimiz adına size, parlamentonuzun saygıdeğer üyelerine ve Litvanya'nın dost halkına tebriklerimi ve en içten dileklerimi sunuyorum." ifadesini kullandı.

Bu yıl iki dost ülkenin meclislerinin 100. yıl dönümlerini idrak ettiklerini ancak salgın hastalık sürecinde, kutlamaların arzu edildiği şekilde coşkulu gerçekleştirilemediğini belirten Şentop, gönüllerin her zaman beraber olduğuna inandığını kaydetti.

Koronavirüs salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, hastalara acil şifa dileğinde bulunan Şentop, videolu mesajında şu görüşlerine yer verdi:

"Litvanyalı dostlarımız için Türkiye olarak, maddi ve manevi desteğe hazır olduğumuzu da ifade etmek istiyorum.

Seymas'ın, gerek 100 yıl önceki kuruluşundan gerekse bağımsızlığın tekrar kazanılmasından sonra, Litvanya'nın inşasında en önemli rolü oynadığını biliyoruz. Bu önemli tarihi tecrübeyle, uluslararası barışın, demokrasinin, insan haklarının ve hukukun üstünlüğünün güçlenmesine büyük katkı sağlayacağınıza inanıyorum. Seymas'ta iradeleri vücut bulan, tüm Litvanyalı dostlarım! Sveykinu Yus."

Mustafa Şentop, Litvanya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.05.2020 05:12 Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM Başkanı Şentop, Litvanya Parlamentosu'nun kuruluşunun 100. yılını kutladı - Son Dakika

Son Dakika

Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 20'ye yükseldi Bir kentimiz diken üstünde! Test yapılan berberlerden 3'ünün testi pozitif çıktı Hayatını kaybeden Grup Yorum üyesiyle ilgili paylaşım yapan hakim, görevden uzaklaştırıldı Koronavirüsle ilgili internet sitesi kuran 17 yaşındaki genç, 8 milyon dolarlık teklifi reddetti Böbrek nakli olan Ferdi Tayfur yaşadıklarını anlattı: Çok uyuduğum için hastaneye gittim, böbrek yetmezliği olduğunu öğrendim Trump'tan kritik Türkiye ve F-35 sözleri: Erdoğan ile iyi ilişkilerimiz var, olmasa ne olacak? Kartal Devlet Hastanesi Başhekimi Recep Demirhan'dan umut veren sözler: Koronavirüs güç kaybederek mutasyona uğruyor Son Dakika: Nisan ayında merkezi yönetim bütçe açığı 43,2 milyar TL oldu YHT'ler 1 Haziran'da seferlere başlıyor! İşte getirilen yeni kurallar Ercüment Ovalı'dan korona tedavisi için umutlandıran haber: 7 hastanın 6'sında enfeksiyon şüphesi azaldı İstanbul'da görüntü değişmedi: Bu kez Sancaktepe'de sosyal mesafe hiçe sayıldı Son dakika: HDP'li 4 belediye başkanı gözaltına alınırken yerlerine kayyum atandı Depoda kumar oynarken basılan 15 kişiye 63 bin TL para cezası uygulandı Son dakika: 81 ilde koronavirüs denetimi ve huzur uygulaması yapılacak 80 yaşındaki kadını dolandıran şüphelileri, dövme detayı ele verdi
Ali Koç liglerin başlatılması kararıyla ilgili ilk yorum: Bu seneyi kurtaracağız derken önümüzdeki sezonu da yakmayalım Ali Koç liglerin başlatılması kararıyla ilgili ilk yorum: Bu seneyi kurtaracağız derken önümüzdeki sezonu da yakmayalım         
17:16
"Gökhan Gönül futbolu Fenerbahçe'de bırakmalı" önerisine Ali Koç'tan yanıt: Anlaşıldı         
17:15
16 yaşındaki genç, sokağa çıkma yasağının başlamasına 5 dakika kala ırmakta kayboldu 16 yaşındaki genç, sokağa çıkma yasağının başlamasına 5 dakika kala ırmakta kayboldu         
16:57
RTÜK Başkanı: Sevda Noyan'a verilecek ceza darbecileri sevindirecek bir ceza olmamalı RTÜK Başkanı: Sevda Noyan'a verilecek ceza darbecileri sevindirecek bir ceza olmamalı         
16:54
Koronaya yakalanan Beşiktaş Başkanı Çebi, son durumu hakkında bilgi verdi: Tedavim başladı Koronaya yakalanan Beşiktaş Başkanı Çebi, son durumu hakkında bilgi verdi: Tedavim başladı         
16:52
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 20'ye yükseldi Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 20'ye yükseldi         
16:44
LPG'li otomobilin alev topuna döndüğü anlar kameraya yansıdı LPG'li otomobilin alev topuna döndüğü anlar kameraya yansıdı         
16:25
Ali Koç'tan teknik direktör itirafı: Bir isimle neredeyse anlaşmıştık ama EURO 2020 ertelenince planlar değişti Ali Koç'tan teknik direktör itirafı: Bir isimle neredeyse anlaşmıştık ama EURO 2020 ertelenince planlar değişti         
16:24
Dua ve salavat çıkışıyla gündem olan Arınç'tan eleştirilere yanıt: Yanlışa yanlış demeyi sürdüreceğim Dua ve salavat çıkışıyla gündem olan Arınç'tan eleştirilere yanıt: Yanlışa yanlış demeyi sürdüreceğim         
16:23
Son Dakika: Benzine 9, motorine ise 11 kuruş zam geldi Son Dakika: Benzine 9, motorine ise 11 kuruş zam geldi         
16:23
Adım atacak yer kalmadı! Avcılar'daki semt pazarında akıl almaz yoğunluk Adım atacak yer kalmadı! Avcılar'daki semt pazarında akıl almaz yoğunluk         
16:20
Trump'ın koronavirüsten ölmesi durumunda yerine kimin geçeceği senaryoları gündem oldu Trump'ın koronavirüsten ölmesi durumunda yerine kimin geçeceği senaryoları gündem oldu         
16:19
Bir günlüğüne başkan olan CHP'li meclis üyesi kendine ve yakınlarına ait inşaatlara yapı izni verdi Bir günlüğüne başkan olan CHP'li meclis üyesi kendine ve yakınlarına ait inşaatlara yapı izni verdi         
15:58
Bir kentimiz diken üstünde! Test yapılan berberlerden 3'ünün testi pozitif çıktı Bir kentimiz diken üstünde! Test yapılan berberlerden 3'ünün testi pozitif çıktı         
15:50
Uyarıları dinlemeyen vatandaşlar Bağdat Caddesi'ne akın etti Uyarıları dinlemeyen vatandaşlar Bağdat Caddesi'ne akın etti         
15:49
Caner Erkin, koronavirüs testinin pozitif çıktığı iddialarını yalanladı Caner Erkin, koronavirüs testinin pozitif çıktığı iddialarını yalanladı         
15:48
Oyuncu Çağatay Ulusoy, Osmanlı dizisiyle ekrana dönüyor Oyuncu Çağatay Ulusoy, Osmanlı dizisiyle ekrana dönüyor         
15:46
Normalleşme kapsamında hizmete girecek büfe, kantin ve bayiler yeni tedbirler alacak Normalleşme kapsamında hizmete girecek büfe, kantin ve bayiler yeni tedbirler alacak         
15:34
Hayatını kaybeden Grup Yorum üyesiyle ilgili paylaşım yapan hakim, görevden uzaklaştırıldı Hayatını kaybeden Grup Yorum üyesiyle ilgili paylaşım yapan hakim, görevden uzaklaştırıldı         
15:30
Edirneli fırıncı, her derde deva olduğunu savunduğu mor simit üretti Edirneli fırıncı, her derde deva olduğunu savunduğu mor simit üretti         
15:26
Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan koronavirüse yakalandı Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan koronavirüse yakalandı         
15:24
Evlat acısı yaşayan Ebru Şallı'dan duygulandıran paylaşım: Çiçeğim bu sefer yavrusuyla açıyor Evlat acısı yaşayan Ebru Şallı'dan duygulandıran paylaşım: Çiçeğim bu sefer yavrusuyla açıyor         
15:23
Belediyeye ayrılan paydan yapılan kesintiler Komünist Başkan'ın elini kolunu bağladı Belediyeye ayrılan paydan yapılan kesintiler Komünist Başkan'ın elini kolunu bağladı         
15:19
Karantinada olan oyuncu Meryem Uzerli, Kur'an-ı Kerim okumaya başladı Karantinada olan oyuncu Meryem Uzerli, Kur'an-ı Kerim okumaya başladı         
14:54
Son dakika: Merkez Bankası, yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı Son dakika: Merkez Bankası, yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı         
14:48
Şarkıcı Berksan, maskeli 3 kişilik ekiple sosyal mesafeli klip çekti Şarkıcı Berksan, maskeli 3 kişilik ekiple sosyal mesafeli klip çekti         
14:34
Son Dakika: BDDK, 15 bankaya toplam 19 milyon 650 bin TL para cezası kesti Son Dakika: BDDK, 15 bankaya toplam 19 milyon 650 bin TL para cezası kesti         
14:27
Son dakika: Bedelli askerlikte ilk alım 20 Haziran'da gerçekleşecek, terhisler ise 31 Mayıs'ta başlayacak Son dakika: Bedelli askerlikte ilk alım 20 Haziran'da gerçekleşecek, terhisler ise 31 Mayıs'ta başlayacak         
14:25
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den müjdeli haber: Sıcaklıklarda virüsün bulaşması zorlaşacak Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den müjdeli haber: Sıcaklıklarda virüsün bulaşması zorlaşacak         
14:11
Otellerde zorunlu olan termal kameralarda talep patlaması yaşanıyor Otellerde zorunlu olan termal kameralarda talep patlaması yaşanıyor         
13:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2020 17:37:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: TBMM Başkanı Şentop, Litvanya Parlamentosu'nun kuruluşunun 100. yılını kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]