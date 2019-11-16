TBMM Başkanı Şentop, saldırıya uğrayan başörtülü kızları telefonla aradı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Karaköy'de bir kadının yumruklu saldırına uğrayan başörtülü kızları arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, dün Karaköy'de kaldırımda yürüdüğü sırada bir kadının yumruklu saldırısına uğrayan başörtülü kızları arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Olaya ilişkin sosyal medya hesabı Twitter'den açıklama yapan Şentop, "Son günlerde, İslami değerler ve tezahürlere karşı akıl ve izan sınırları içinde izah edilemeyecek bazı saldırılar olduğu dikkati çekmektedir. Dün başörtülü genç kızlarımıza yönelik saldırı da bunlardan biri. Milletimizin dini değerlere karşı hassasiyetini tahrik etmeye yönelik bu tür girişimler sonuçsuz kalmaya mahkumdur. Saldırıya uğrayan kızlarımızı arayarak geçmiş olsun dileklerimi kendilerine ilettim" ifadelerini kullandı.

(İHA)