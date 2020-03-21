TBMM Başkanı Şentop'tan Miraç Kandili mesajı Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Politika TBMM Başkanı Şentop'tan Miraç Kandili mesajı Açıklaması - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop'tan Miraç Kandili mesajı Açıklaması

6 saat önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Miraç Kandili'nin tüm insanlık için rahmet, şifa ve bereket getirmesini diledi.

TBMM Başkanı Şentop'tan Miraç Kandili mesajı Açıklaması, System.String[]

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Miraç Kandili'nin tüm insanlık için rahmet, şifa ve bereket getirmesini diledi.

Şentop, Miraç Kandili dolayısıyla Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Miraç Gecenizi tebrik ediyorum. Bu kutlu gecenin, büyük ızdıraplar ve sıkıntılar yaşayan, derdine deva arayan tüm insanlık için rahmet, şifa ve bereket getirmesini Cenabıhak'tan niyaz ediyorum." ifadelerine yer verdi.

"Sabır ve dua, tedbir ve gayreti terk etmek değil, tüm sorumluluklarını titizlikle yerine getirip, netice için eşya ve hadiselerin Yaratıcısı'ndan yardım istemek, O'na sığınmaktır." değerlendirmesinde bulunan Şentop, Miraç'ın bereketinin, tüm insanlığı kuşatan bir rahmet sağanağı olmasını diledi.

Mustafa Şentop, Miraç Kandili, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 07:32 Kaynak: AA

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