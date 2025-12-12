TBMM\'de tansiyon yükseldi, vekiller birbirine girdi! İşte o anlar

TBMM Genel Kurulu'nda 2026 bütçe görüşmeleri sırasında CHP ve AK Parti milletvekilleri arasında çıkan gerginlik arbedeye dönüştü.

TBMM Genel Kurulu'nda CHP Milletvekili Tuncay Özkan'ın 2026 yılı bütçesi üzerine konuşması sırasında AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta'nın Özkan'ın konuşmasında bağırmasına tepki göstermesi üzerine gerginlik çıktı.

TBMM'DE TANSİYON BİR ANDA YÜKSELDİ

CHP milletvekilleri ve AK Parti milletvekilleri arasında sözlü tartışma yaşandı. Bunun üzerine CHP Grup Başkanvekili Murat Emir bunun doğru bir yaklaşım olmadığını belirterek Genel Kurul'da yüksek sesle de konuşulabileceğini herkesin yerini bilmesi gerektiğini söyledi. TBMM Başkanvekili Celal Adan da kürsüde hatip varken herhangi bir grup başkanvekilinin milletvekiline laf atmasına "laf atmayın" diye müdahale etmekten utandığını söyledi.

KARŞILIKLI ATIŞMALAR SÜRDÜ

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta da Adan'a "Keşke hatip kürsüden bağırırken 'Bu kadar bağırmanıza gerek yok' diye uyarsaydınız" diye cevap verirken, CHP'li Emir'e ise "Kimin ne konuşacağını, benim de ne zaman konuşacağıma Sayın Murat Emir belirleyemez" dedi. Söz almaların ardından Şahin Usta, CHP grubuna doğru yürüyerek sözlü tartışma içerisine girdi.

ARBEDEYE DÖNÜŞTÜ

Karşılıklı atışmalar ise bir süre sonra arbedeye dönüştü. Vekiller arasındaki arbede kameralara da yansırken; gerginliği ardından kürsüye gelen AK Parti Aksaray Milletvekili Hüseyin Altınsoy, kürsüden yaptığı konuşmada, "Gençlere örnek olmak için buradayız belki. Gençlerimiz şu anda bizim yavrularımız, çocuklarımız ekranları başında bizi izliyor. Ama maalesef her birimiz nasıl örnek olduğumuza şöyle bir bakalım. Üzülerek ifade edeyim. Burada grup başkan vekilimiz kendisi bir hanımefendi, bir milletvekili olarak kendisine yapılan bir hakareti cevaplamak adına söz istedi. Ama her zamanki gibi bağırmayla çağırmayla bu işi çözeceğinizi zannettiniz. Oysa ki gençlerimiz diyalog istiyor. Gençlerimiz uyum istiyor. Gençlerimiz bizlerden dolgunluk bekliyor." diye konuştu.

"BU SAYGIYLA YÖNETTİĞİMİZ MECLİS'TE SİZ BİZİ UYARIYORSUNUZ YA ÇOK ÜZÜLDÜM"

TBMM Başkanvekili Celal Adan ise tartışmalara ilişkin, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bulunan bütün arkadaşlara son derece saygı duyuyorum. Türkiye için mücadele verdiklerine inanıyorum ve bu ölçülerle yönetiyorum. Sayın Şahin, çok üzgünüm. Benim Meclis'i nasıl yöneteceğime sen karar verme. Beni uyarmaya da hakkın yok. Biz burada gayet güzel yürütüyoruz ama benim de gördüğüm bir manzara, size laf atmış olabilirler. Yerinizden kalkıp nereye gidiyorsunuz? Kimi döveceksiniz. Öyle şey olur mu? Oturun yerinizden, söz alın. Kalkıyorsunuz, oraya hamle yapıyorsunuz. Ben burada Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekilleri, Milliyetçi Hareket Partisi milletvekilleri, İYİ Parti milletvekilleri, Yeni Yol Partisi milletvekili, tüm milletvekillerine karşı bir saygım var. Türkiye Büyük Millet Meclisi devleti kuran bir Meclis. O şuurla ben Meclis'i yönetiyorum. Bizi niye uyardınız onu anlayamadım. Kürsü konuşması yaptıktan sonra söz istersiniz, ben söz veririm size. Herkese de veriyorum ayrıca. Benden bir dakika söz isteyip almayan var mı? Hayatta yapamam onu ya. Ona gücüm yetmez ayrıca. Bu saygıyla yönettiğimiz Meclis'te siz bizi uyarıyorsunuz ya çok üzüldüm."

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ise arbede esnasında bir AK Partili milletvekilinin, CHP'li milletvekiline fiziksel saldırıda bulunduğunu öne sürdü.