TBMM'de tansiyon yükseldi, vekiller birbirine girdi! İşte o anlar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

TBMM'de tansiyon yükseldi, vekiller birbirine girdi! İşte o anlar

Haberin Videosunu İzleyin
12.12.2025 16:59  Güncelleme: 18:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
TBMM\'de tansiyon yükseldi, vekiller birbirine girdi! İşte o anlar
Haber Videosu

TBMM Genel Kurulu'nda 2026 bütçe görüşmeleri sırasında CHP ve AK Parti milletvekilleri arasında çıkan gerginlik, arbedeye dönüştü. TBMM Başkanvekili Celal Adan, yaşanan olaylara tepki gösterirken; gerginlik kameralara da yansıdı.

TBMM Genel Kurulu'nda 2026 bütçe görüşmeleri sırasında CHP ve AK Parti milletvekilleri arasında çıkan gerginlik arbedeye dönüştü.

TBMM Genel Kurulu'nda CHP Milletvekili Tuncay Özkan'ın 2026 yılı bütçesi üzerine konuşması sırasında AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta'nın Özkan'ın konuşmasında bağırmasına tepki göstermesi üzerine gerginlik çıktı.

TBMM'DE TANSİYON BİR ANDA YÜKSELDİ

CHP milletvekilleri ve AK Parti milletvekilleri arasında sözlü tartışma yaşandı. Bunun üzerine CHP Grup Başkanvekili Murat Emir bunun doğru bir yaklaşım olmadığını belirterek Genel Kurul'da yüksek sesle de konuşulabileceğini herkesin yerini bilmesi gerektiğini söyledi. TBMM Başkanvekili Celal Adan da kürsüde hatip varken herhangi bir grup başkanvekilinin milletvekiline laf atmasına "laf atmayın" diye müdahale etmekten utandığını söyledi.

KARŞILIKLI ATIŞMALAR SÜRDÜ

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta da Adan'a "Keşke hatip kürsüden bağırırken 'Bu kadar bağırmanıza gerek yok' diye uyarsaydınız" diye cevap verirken, CHP'li Emir'e ise "Kimin ne konuşacağını, benim de ne zaman konuşacağıma Sayın Murat Emir belirleyemez" dedi. Söz almaların ardından Şahin Usta, CHP grubuna doğru yürüyerek sözlü tartışma içerisine girdi.

ARBEDEYE DÖNÜŞTÜ

Karşılıklı atışmalar ise bir süre sonra arbedeye dönüştü. Vekiller arasındaki arbede kameralara da yansırken; gerginliği ardından kürsüye gelen AK Parti Aksaray Milletvekili Hüseyin Altınsoy, kürsüden yaptığı konuşmada, "Gençlere örnek olmak için buradayız belki. Gençlerimiz şu anda bizim yavrularımız, çocuklarımız ekranları başında bizi izliyor. Ama maalesef her birimiz nasıl örnek olduğumuza şöyle bir bakalım. Üzülerek ifade edeyim. Burada grup başkan vekilimiz kendisi bir hanımefendi, bir milletvekili olarak kendisine yapılan bir hakareti cevaplamak adına söz istedi. Ama her zamanki gibi bağırmayla çağırmayla bu işi çözeceğinizi zannettiniz. Oysa ki gençlerimiz diyalog istiyor. Gençlerimiz uyum istiyor. Gençlerimiz bizlerden dolgunluk bekliyor." diye konuştu.

"BU SAYGIYLA YÖNETTİĞİMİZ MECLİS'TE SİZ BİZİ UYARIYORSUNUZ YA ÇOK ÜZÜLDÜM"

TBMM Başkanvekili Celal Adan ise tartışmalara ilişkin, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bulunan bütün arkadaşlara son derece saygı duyuyorum. Türkiye için mücadele verdiklerine inanıyorum ve bu ölçülerle yönetiyorum. Sayın Şahin, çok üzgünüm. Benim Meclis'i nasıl yöneteceğime sen karar verme. Beni uyarmaya da hakkın yok. Biz burada gayet güzel yürütüyoruz ama benim de gördüğüm bir manzara, size laf atmış olabilirler. Yerinizden kalkıp nereye gidiyorsunuz? Kimi döveceksiniz. Öyle şey olur mu? Oturun yerinizden, söz alın. Kalkıyorsunuz, oraya hamle yapıyorsunuz. Ben burada Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekilleri, Milliyetçi Hareket Partisi milletvekilleri, İYİ Parti milletvekilleri, Yeni Yol Partisi milletvekili, tüm milletvekillerine karşı bir saygım var. Türkiye Büyük Millet Meclisi devleti kuran bir Meclis. O şuurla ben Meclis'i yönetiyorum. Bizi niye uyardınız onu anlayamadım. Kürsü konuşması yaptıktan sonra söz istersiniz, ben söz veririm size. Herkese de veriyorum ayrıca. Benden bir dakika söz isteyip almayan var mı? Hayatta yapamam onu ya. Ona gücüm yetmez ayrıca. Bu saygıyla yönettiğimiz Meclis'te siz bizi uyarıyorsunuz ya çok üzüldüm."

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ise arbede esnasında bir AK Partili milletvekilinin, CHP'li milletvekiline fiziksel saldırıda bulunduğunu öne sürdü.

Kaynak: ANKA

Tbmm Genel Kurulu, Celal Adan, Tansiyon, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TBMM'de tansiyon yükseldi, vekiller birbirine girdi! İşte o anlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski sevgilisinin katlettiği Gülhan, yardım çığlığını 1 yıl önce böyle duyurmaya çalışmış Eski sevgilisinin katlettiği Gülhan, yardım çığlığını 1 yıl önce böyle duyurmaya çalışmış
Mardin’de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi öldü, 5 kişi yaralandı Mardin'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
İntihar sanılan olay cinayet çıktı Miras için anne, baba ve ağabeyini öldürdü İntihar sanılan olay cinayet çıktı! Miras için anne, baba ve ağabeyini öldürdü
89 yaşındaki emekli madenci, 45 yıldır sporcu yetiştiriyor 89 yaşındaki emekli madenci, 45 yıldır sporcu yetiştiriyor
Öldürmenin cezası 45 milyon lira Anadolu parsı o şehrimizde görüldü Öldürmenin cezası 45 milyon lira! Anadolu parsı o şehrimizde görüldü
Dehşete düşüren olay Baba ve oğul kasten öldürmeden tutuklandı Dehşete düşüren olay! Baba ve oğul kasten öldürmeden tutuklandı
Demet Akalın, ’Yılın müzik insanı’ ödülünün Çakal’a verilmesine sert tepki gösterdi Demet Akalın, 'Yılın müzik insanı' ödülünün Çakal'a verilmesine sert tepki gösterdi
Neymar, 2012 yılında lösemiyle mücadele eden hayranıyla yeniden bir araya geldi Neymar, 2012 yılında lösemiyle mücadele eden hayranıyla yeniden bir araya geldi
Bakan Şimşek: Önümüzdeki dönemde kira artışları normalleşecek Bakan Şimşek: Önümüzdeki dönemde kira artışları normalleşecek

16:52
İmamoğlu’nun İBB davasında hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu
İmamoğlu'nun İBB davasında hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu
16:45
Adana’da torbacı olduğu öne sürülen şahıs canlı yayında intihar etti
Adana'da torbacı olduğu öne sürülen şahıs canlı yayında intihar etti
16:44
Meclis’teki taciz skandalı büyüyor 4 aşçı gözaltında
Meclis'teki taciz skandalı büyüyor! 4 aşçı gözaltında
16:10
Asgari ücrette 2. toplantının tarihi belli oldu
Asgari ücrette 2. toplantının tarihi belli oldu
15:58
Ankara’da toplu ulaşıma yüzde 35 zam
Ankara'da toplu ulaşıma yüzde 35 zam
15:27
Ahmet Çakar serbest bırakıldı İşte ilk sözleri
Ahmet Çakar serbest bırakıldı! İşte ilk sözleri
14:41
Ailesini katletti Kusursuz planını komşunun bebeğine izlettiği video bozdu
Ailesini katletti! Kusursuz planını komşunun bebeğine izlettiği video bozdu
14:34
DEM Parti İmralı heyetinden Bahçeli görüşmesi sonrası açıklama: Süreçte 2. aşamaya geçildi
DEM Parti İmralı heyetinden Bahçeli görüşmesi sonrası açıklama: Süreçte 2. aşamaya geçildi
14:32
Mehmet Akif Ersoy’a jandarmadan 11 soru İşte aylık geliri
Mehmet Akif Ersoy'a jandarmadan 11 soru! İşte aylık geliri
14:22
Türk-İş asgari ücret masasına oturmadı Bakın gerekçeleri neymiş
Türk-İş asgari ücret masasına oturmadı! Bakın gerekçeleri neymiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2025 18:04:34. #7.12#
SON DAKİKA: TBMM'de tansiyon yükseldi, vekiller birbirine girdi! İşte o anlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.