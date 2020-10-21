TBMM'de bütçe görüşmelerinde bir ilk yaşanacak - Son Dakika

TBMM'de bütçe görüşmelerinde bir ilk yaşanacak. 2021 yılı bütçe görüşmeleri TBMM Tören Salonu'nda yapılacak.

2021 bütçe görüşmeleri korona virüs tedbirleri kapsamında TBMM Tören Salonu'nda yapılacak. Tören Salonu'nda ve mermerli salonda milletvekilleri, bürokratlar ve basın mensupları için yer hazırlandı. Tören Salonu'nda oturma düzeni ise Plan ve Bütçe Salonu'nda olduğu gibi olacak.

(Ahmet Umur Öztürk/İHA)