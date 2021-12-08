Üye Girişi
TBMM'de bütçe görüşmesinde 'kirli, karanlık ilişkiler' gerginliği - Son Dakika

TBMM'de bütçe görüşmesinde 'kirli, karanlık ilişkiler' gerginliği

08.12.2021 19:19
TBMM'de bütçe görüşmesinde 'kirli, karanlık ilişkiler' gerginliği

TBMM'de bütçe görüşmesinde 'kirli, karanlık ilişkiler' gerginliğiTBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmelerinde İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu'nun İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu eleştirirken, 'Kirli, karanlık ilişkiler' sözleri gerginliğe yol açtı, milletvekilleri arasında...

TBMM'de bütçe görüşmesinde 'kirli, karanlık ilişkiler' gerginliği

TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmelerinde İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu'nun İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu eleştirirken, 'Kirli, karanlık ilişkiler' sözleri gerginliğe yol açtı, milletvekilleri arasında tartışma çıktı. Bakan Soylu eleştirilere, "Hak savunmak, iftiraya karşı direnç göstermek, yalana karşı savaşmak bir insanın en şerefli ve en onurlu hakkıdır" diyerek cevap verdi.

TBMM Genel Kurulu'nda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı'nın bütçe görüşmelerinde İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu eleştirdi. Dervişoğlu, Bakan Soylu'nun gelenekten uzak günlük siyasi polemiklerle hareket ettiğini belirterek, "Bir İçişleri Bakanı gündelik siyasi polemik ve kutuplaşmaların tarafı olmak yerine toplumsal huzurun teminatı olmak için gayret sarf eder. İzan ve liyakat sahibi bir İçişleri Bakanı kirli, karanlık ilişkiler, izaha muhtaç itham ve iddialarla değil memleket hizmetleriyle anılır ve öyle yad edilir. İçişleri Bakanının sahip olduğu sorumluluğun aksine hareket etmesi, koltuktan aldığı güçle tehdit ve şantaja dayalı ayrıştırıcı bir üslubu benimsemiş olması Türkiye Cumhuriyeti Devleti açısında da büyük bir talihsizliktir. İçişleri Bakanlığımız, huzuru ve güvenliği sağlama bakanlığıdır. İçişleri Bakanlığı, ayar verme, atar yapma makamı değil, bilakis atar- gider yapmaya ve her önüne gelene atar yapmaya kalkışanlara 'dur' demek ve haddini bildirmek gibi bir görev ve sorumlulukla hareket eden bir bakanlıktır. Bu önemli makamı siyasi amigoluk mesafesine indirmenin kişiye ve devlet hayatında işgal ettiği koltuğa sağlayacağı yeni bir mertebe de bulunmamaktadır" dedi.

MECLİS BAŞKANVEKİLİNDEN UYARIDervişoğlu'nun, "Kirli ve karanlık ilişkiler" sözleri gerginliğe yol açtı. Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Dervişoğlu'nu düzgün dil kullanma konusunda uyararak, 'Kirli, karanlık ilişkilerle anılmak' gibi bir tanımlamayı çok doğru bulmadığını söyledi. Dervişoğlu'nun sözlerine AK Parti'li milletvekilleri de oturdukları yerden, 'O konuda Lütfü Türkkan'a bakmak lazım. Lütfü Türkkan'a bak, devleti söğüşleyen kibarlara bak' sözleriyle tepki gösterdi.SOYLU: İFTİRAYA DİRENÇ EN ONURLU HAKTIRİYİ Partili Dervişoğlu'nun eleştirilerine yanıt veren Bakan Soylu, "İYİ Parti Sözcüsü şahsımı bütün konuşması boyunca hedef alarak, hükumetimizi de hedef alarak kirli ve karanlık ilişkiler ağının içerisinde olduğumuzu, koltuktan aldığımız güçle de tehdit ve şantaj yaptığımızı ifade etmiştir. Sayın Dervişoğlu hayatı boyunca herhalde karşı karşıya kaldığı iftiralara, ithamlara, yalanlara zannediyorum teslim olan bir karakter ortaya koymuştur. Hak savunmak, iftiraya karşı direnç göstermek, yalana karşı savaşmak bir insanın en şerefli ve en onurlu hakkıdır. Bu hak, bir kişiye bakan olduğu için verilmez, bu hak bir kişiye koltuk için verilmez, bu hak suç örgütleriyle yapmış olduğumuz mücadelede onların kolunu büktüğümüz için, onların sırtını yere vurduğumuz için, onların her biriyle ilgili büyük bir mücadelenin içerisinde olduğumuz için karşı karşıya kaldığımız bu iftirada bu hak bize insan olduğumuz için verilir" dedi.'TERÖRLE İLGİLİ BİR CÜMLE SÖYLEMEDİNİZ'Soylu, "Bana ahlaklı siyasetten bahsettiniz; çok üzüldüğümü ifade etmek istiyorum. Ahlaklı olmayan siyasetten bahsediyorsunuz, doğru söylüyorsunuz. 20 dakika burada konuştunuz; Türkiye dört bir tarafında terörle mücadele ediyor, bir tek cümle sarf etmediniz. Ahlaklı olmayan siyasetten bahsediyorsunuz. Belediyelerde benim tehdit ve şantajla bürokratları tehdit ettiğimi söylüyorsunuz; ama HDP'nin, CHP'nin ve PKK'nın şehir yapılanması içerisinde olduğu belediyelere payandalık yaptığınızı ahlaklı siyasetle bağdaştırıyor musunuz" ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu'nun konuşması sırasında ve sonrasında AK Parti, CHP, İYİ Parti ve HDP'li milletvekilleri arasında sözlü tartışmalar devam etti, ardından görüşmelere ara verildi. Aradan sonra görüşmelere devam edildi.

Haber: Besti KARALAR/ANKARA,


Müsavat Dervişoğlu, Süleyman Soylu, İYİ Parti, TBMM, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TBMM'de bütçe görüşmesinde 'kirli, karanlık ilişkiler' gerginliği - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Acun Ilıcalı'dan herkesi şaşırtan hareket! Hull City'nin ilk transferi TFF 1. Lig'den olabilir 17:17 Acun Ilıcalı'dan herkesi şaşırtan hareket! Hull City'nin ilk transferi TFF 1. Lig'den olabilir
İki gündür aranan Neslihan, beklenmedik bir yerde bulundu 17:00 İki gündür aranan Neslihan, beklenmedik bir yerde bulundu Son Dakika: Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 77, motorine ise 31 kuruş zam geldi 16:16 Son Dakika: Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 77, motorine ise 31 kuruş zam geldi Ham yağ fiyatlarında 100 dolarlık indirim bekleniyor! Ayçiçek yağında fiyatlar düşebilir! 15:42 Ham yağ fiyatlarında 100 dolarlık indirim bekleniyor! Ayçiçek yağında fiyatlar düşebilir! Oyuncu Pelin Öztekin'den oryantallere taş çıkartan kıvraklık 15:20 Oyuncu Pelin Öztekin'den oryantallere taş çıkartan kıvraklık Eroin dolu valizleri yol kenarına atıp kaçmak istemişlerdi! Emekli astsubay ile 4 sanığın cezası belli oldu 14:52 Eroin dolu valizleri yol kenarına atıp kaçmak istemişlerdi! Emekli astsubay ile 4 sanığın cezası belli oldu TBMM'de yumruklu kavga! Milletvekilleri birbirine girdi! Oturuma ara verildi 13:07 TBMM'de yumruklu kavga! Milletvekilleri birbirine girdi! Oturuma ara verildi Analistler tarih verip, 12:24 Analistler tarih verip, "Hazırlığınızı yapın" diyerek uyardı

Son Dakika Haberleri
19:22 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni ekonomi modelini 4 maddede özetledi
19:22 Efsane futbolcu Pele apar topar hastaneye kaldırıldı
19:09 Kıyafetleri kirli diye minibüsün koltuğuna oturmayan işçi, şoförün tekrar işe alınmasını istedi
19:09 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan; asgari ücret, fahiş fiyatlar ve stokçuluğun konuşulduğu Kabine sonrası açıklama yapıyor
18:59 Miralem Pjani, Beşiktaş'tan ayrılıyor
18:35 Türkiye'de 2021'de en çok aranan kelimeleri paylaştı
18:35 Bıçaklanan kadını ölümden jandarma kurtardı
18:25 2020 Dünya Göç Raporu açıklandı
18:08 Taraftarın sevgilisi Yunan yıldız Pelkas, menajerine talimatı verdi
17:49 Son dakika! Erdoğan, Müftülere seslendi: İtibar suikastı moralinizi bozmasın
Üniversite öğrencisini satırla öldüren aşçı tutuklandı Üniversite öğrencisini satırla öldüren aşçı tutuklandı         
18:07
18 yaşındaki genç, eğitim gördüğü Üniversitede intihar etti 18 yaşındaki genç, eğitim gördüğü Üniversitede intihar etti         
17:15
Gedson Fernandes'in babasından Galatasaray taraftarını sevindiren paylaşım geldi Gedson Fernandes'in babasından Galatasaray taraftarını sevindiren paylaşım geldi         
16:43
Birlikte yaşadığı hamile sevgilisini öldürmüştü! Kendisini "Bebek senden değil" dedi, diye savundu! Birlikte yaşadığı hamile sevgilisini öldürmüştü! Kendisini "Bebek senden değil" dedi, diye savundu!         
15:46
Meclis'teki kavga, Soylu'nun Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağına bindiği karenin gösterilmesiyle başladı Meclis'teki kavga, Soylu'nun Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağına bindiği karenin gösterilmesiyle başladı         
15:40
Pakistan'da tepki çeken ceza: Hırsızlık yaptıkları düşünüldü, 4 kadın sokak ortasında çırılçıplak dövüldü Pakistan'da tepki çeken ceza: Hırsızlık yaptıkları düşünüldü, 4 kadın sokak ortasında çırılçıplak dövüldü         
15:19
ABD'li adamın idam edilmeden önce baldızıyla ilgili yaptığı itiraf dehşete düşürdü ABD'li adamın idam edilmeden önce baldızıyla ilgili yaptığı itiraf dehşete düşürdü         
14:50
Olaf Scholz, ilk turda başbakan seçildi Olaf Scholz, ilk turda başbakan seçildi         
12:35
Şanlıurfa'da, jandarmadan kaçan araçta başından vurulmuş annenin cansız bedeni bulundu! Şanlıurfa'da, jandarmadan kaçan araçta başından vurulmuş annenin cansız bedeni bulundu!         
12:00
Son dakika! Hindistan Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan helikopter düştü! Toplam 14 kişiyi taşıyormuş Son dakika! Hindistan Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan helikopter düştü! Toplam 14 kişiyi taşıyormuş         
11:37
Valilikten açıklama: Psikolojik rahatsızlığı olmasına rağmen rutin kontrollere gitmemiş Valilikten açıklama: Psikolojik rahatsızlığı olmasına rağmen rutin kontrollere gitmemiş         
11:25
Cübbeli'den Haluk Bilginer ve ekibine tam not Cübbeli'den Haluk Bilginer ve ekibine tam not         
10:55
Zarrab'ın Miami'deki görkemli hayatına ilişkin yeni fotoğraflar ortaya çıktı! Zarrab'ın Miami'deki görkemli hayatına ilişkin yeni fotoğraflar ortaya çıktı!         
10:17
Elon Musk: İnsanlar daha fazla çocuk yapmazsa medeniyet çökecek Elon Musk: İnsanlar daha fazla çocuk yapmazsa medeniyet çökecek         
09:03
TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş: 3 tane oyun şirketi şu anda yerli otomobil için çalışıyor TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş: 3 tane oyun şirketi şu anda yerli otomobil için çalışıyor         
08:56
Karan Özçivit'in "Annemi mi seviyorsun babanı mı?" sorusuna verdiği cevap : Mikrofonu seviyorum Karan Özçivit'in "Annemi mi seviyorsun babanı mı?" sorusuna verdiği cevap : Mikrofonu seviyorum         
08:26
Ibrahimovic, Türk hayranlarından da tepki toplayacak! Milli oyuncumuz Hakan hakkında sert sözler Ibrahimovic, Türk hayranlarından da tepki toplayacak! Milli oyuncumuz Hakan hakkında sert sözler         
16:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2021 19:32:18. #1.11#
SON DAKİKA: TBMM'de bütçe görüşmesinde 'kirli, karanlık ilişkiler' gerginliği - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement