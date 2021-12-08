TBMM'de bütçe görüşmesinde 'kirli, karanlık ilişkiler' gerginliği - Son Dakika

TBMM'de bütçe görüşmesinde 'kirli, karanlık ilişkiler' gerginliği

TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmelerinde İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu'nun İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu eleştirirken, 'Kirli, karanlık ilişkiler' sözleri gerginliğe yol açtı, milletvekilleri arasında tartışma çıktı. Bakan Soylu eleştirilere, "Hak savunmak, iftiraya karşı direnç göstermek, yalana karşı savaşmak bir insanın en şerefli ve en onurlu hakkıdır" diyerek cevap verdi.

TBMM Genel Kurulu'nda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı'nın bütçe görüşmelerinde İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu eleştirdi. Dervişoğlu, Bakan Soylu'nun gelenekten uzak günlük siyasi polemiklerle hareket ettiğini belirterek, "Bir İçişleri Bakanı gündelik siyasi polemik ve kutuplaşmaların tarafı olmak yerine toplumsal huzurun teminatı olmak için gayret sarf eder. İzan ve liyakat sahibi bir İçişleri Bakanı kirli, karanlık ilişkiler, izaha muhtaç itham ve iddialarla değil memleket hizmetleriyle anılır ve öyle yad edilir. İçişleri Bakanının sahip olduğu sorumluluğun aksine hareket etmesi, koltuktan aldığı güçle tehdit ve şantaja dayalı ayrıştırıcı bir üslubu benimsemiş olması Türkiye Cumhuriyeti Devleti açısında da büyük bir talihsizliktir. İçişleri Bakanlığımız, huzuru ve güvenliği sağlama bakanlığıdır. İçişleri Bakanlığı, ayar verme, atar yapma makamı değil, bilakis atar- gider yapmaya ve her önüne gelene atar yapmaya kalkışanlara 'dur' demek ve haddini bildirmek gibi bir görev ve sorumlulukla hareket eden bir bakanlıktır. Bu önemli makamı siyasi amigoluk mesafesine indirmenin kişiye ve devlet hayatında işgal ettiği koltuğa sağlayacağı yeni bir mertebe de bulunmamaktadır" dedi.

MECLİS BAŞKANVEKİLİNDEN UYARIDervişoğlu'nun, "Kirli ve karanlık ilişkiler" sözleri gerginliğe yol açtı. Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç , Dervişoğlu'nu düzgün dil kullanma konusunda uyararak, 'Kirli, karanlık ilişkilerle anılmak' gibi bir tanımlamayı çok doğru bulmadığını söyledi. Dervişoğlu'nun sözlerine AK Parti 'li milletvekilleri de oturdukları yerden, 'O konuda Lütfü Türkkan 'a bakmak lazım. Lütfü Türkkan'a bak, devleti söğüşleyen kibarlara bak' sözleriyle tepki gösterdi.SOYLU: İFTİRAYA DİRENÇ EN ONURLU HAKTIRİYİ Partili Dervişoğlu'nun eleştirilerine yanıt veren Bakan Soylu, "İYİ Parti Sözcüsü şahsımı bütün konuşması boyunca hedef alarak, hükumetimizi de hedef alarak kirli ve karanlık ilişkiler ağının içerisinde olduğumuzu, koltuktan aldığımız güçle de tehdit ve şantaj yaptığımızı ifade etmiştir. Sayın Dervişoğlu hayatı boyunca herhalde karşı karşıya kaldığı iftiralara, ithamlara, yalanlara zannediyorum teslim olan bir karakter ortaya koymuştur. Hak savunmak, iftiraya karşı direnç göstermek, yalana karşı savaşmak bir insanın en şerefli ve en onurlu hakkıdır. Bu hak, bir kişiye bakan olduğu için verilmez, bu hak bir kişiye koltuk için verilmez, bu hak suç örgütleriyle yapmış olduğumuz mücadelede onların kolunu büktüğümüz için, onların sırtını yere vurduğumuz için, onların her biriyle ilgili büyük bir mücadelenin içerisinde olduğumuz için karşı karşıya kaldığımız bu iftirada bu hak bize insan olduğumuz için verilir" dedi.'TERÖRLE İLGİLİ BİR CÜMLE SÖYLEMEDİNİZ'Soylu, "Bana ahlaklı siyasetten bahsettiniz; çok üzüldüğümü ifade etmek istiyorum. Ahlaklı olmayan siyasetten bahsediyorsunuz, doğru söylüyorsunuz. 20 dakika burada konuştunuz; Türkiye dört bir tarafında terörle mücadele ediyor, bir tek cümle sarf etmediniz. Ahlaklı olmayan siyasetten bahsediyorsunuz. Belediyelerde benim tehdit ve şantajla bürokratları tehdit ettiğimi söylüyorsunuz; ama HDP'nin, CHP'nin ve PKK 'nın şehir yapılanması içerisinde olduğu belediyelere payandalık yaptığınızı ahlaklı siyasetle bağdaştırıyor musunuz" ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu'nun konuşması sırasında ve sonrasında AK Parti, CHP, İYİ Parti ve HDP'li milletvekilleri arasında sözlü tartışmalar devam etti, ardından görüşmelere ara verildi. Aradan sonra görüşmelere devam edildi.

Haber: Besti KARALAR/ANKARA,