TBMM'de Emekli Maaşı ve Trafik Kanunu Görüşülecek - Son Dakika
TBMM'de Emekli Maaşı ve Trafik Kanunu Görüşülecek

11.01.2026 11:40
TBMM, en düşük emekli maaşını 20 bin lira yapacak düzenlemeyi ve trafik kanununu ele alacak.

(TBMM) - TBMM'de bu hafta, en düşük emekli maaşının 20 bin lira çıkarılmasını da içeren kanun teklifi, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun ortak rapor çalışmalarına devam edilecek.  Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine Genel Kurul'da devam edilecek.

TBMM, yoğun bir haftaya hazırlanıyor. En düşük emekli maaşının 20 bin liraya çıkarılmasına ilişkin düzenlemenin de yer aldığı 13 maddelik torba kanun teklifi, 15 Ocak Perşembe günü Plan ve Bütçe Komisyonunda ele alınacak. Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne göre yaşlılık, malullük ve ölüm aylığı alan emekliler ile hak sahiplerine yapılan en düşük aylık ödeme, 2026 yılı Ocak ayından geçerli olmak üzere 20 bin liraya yükseltilecek.

Türkiye Varlık Fonu (TVF) ve bağlı şirketlerin denetim rejimi ile tabi olacakları hukuki çerçeve Anayasa Mahkemesi'nin iptal gerekçeleri doğrultusunda yeniden düzenleniyor. İstihdamı artırmak ve kayıtlı çalışmayı korumak amacıyla, işverenlere verilen asgari ücret desteği 2026 yılında da sürdürülecek. Destek tutarı günlük 42,33 lira, aylık bin 270 lira olarak uygulanacak.

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Varfık Fonu'nun denetim raporu görüşülecek

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ayrıca 14 Ocak Çarşamba günü "Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Uyarınca, Türkiye Varlık Fonu Yönetim Anonim Şirketi ile Türkiye Varlık Fonunun 2024 Yılı Mali Tabloları ve Faaliyetleri ile İlgili Denetim Raporlarının Sunulduğuna Dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi" görüşülecek.

Milli Dayanışma Kardeşlik ve Dayanışma Komisyonu'nun ortak rapor yazımı sürüyor

Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nunda oluşturulan ekibin partilerin sunduğu raporlar ile görüşleri doğrultusunda, ortak rapor yazımı çalışmalarına devam edilecek.

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, DEM Parti İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ve Yeni Yol Grup Başkanı Bülent Kaya'dan oluşan yazım ekibinin bu hafta TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında üçüncü kez toplanması bekleniyor.

Trafik kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek

Trafikte idari ve para cezalarının artırılmasını öngören  Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine Genel Kurul'da devam edilecek. Kanun teklifinin şu ana kadar 7 maddesi görüşüldü.

Grup toplantıları

Öte yandan, partilerin grup toplantıları salı ve çarşamba günleri yapılacak.

Kaynak: ANKA

