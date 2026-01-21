TBMM'de Grup Önerileri Red Edildi - Son Dakika
TBMM'de Grup Önerileri Red Edildi

21.01.2026 00:22
CHP, İYİ Parti, DEM Parti ve Yeni Yol'un grup önerileri TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmedi.

TBMM Genel Kurulunda, CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisinin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda, Yeni Yol Partisinin "sosyal yardımlar", İYİ Parti'nin "kırmızı et piyasası", DEM Parti'nin "dış politika" ile CHP'nin "emekliler"e ilişkin grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

Partisinin grup önerisi üzerinde söz alan Yeni Yol Partisi İstanbul Milletvekili Elif Esen, emekli aylıklarının geçinmek için yeterli düzeyde olmadığını söyledi.

Engelli çocuğu bulunan ailelerin çalışma ve sosyal hayattan uzak kaldığını aktaran Esen, yaşlı, engelli, engelli yakını ve evde bakım aylıklarının yükseltilmesi gerektiğini ifade etti.

Esen, engellilerin çok sayıda sorununun bulunduğunu, yaşlı, engelli ve evde bakım aylıklarının ailelerin giderlerini karşılamadığını dile getirdi.

İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat, çok sayıda ailenin engelli çocuğuna ya da yakınına bakmak zorunda olduğuna işaret etti.

Evde bakım yardımının düşük düzeyde kaldığını kaydeden Sunat, engellilerin onurlu bir hayat istediğini aktardı.

Sunat, "Sosyal devlet, vatandaşını yardımlarla idare eden değil, haklarıyla yaşatandır. Sadaka değil, hak istiyoruz. Engelliyi de bakım vereni de bu ülkenin kenarında değil, merkezinde görmek istiyoruz." dedi.

DEM Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın, toplumun geleceksizlikle karşı karşıya kaldığını savundu.

CHP Kocaeli Milletvekili Muhip Kanko, yaşlı ve engelli aylıklarının yeterli olmadığını söyledi.

Engelli bakımı yapanlara asgari ücret düzeyinde maaş bağlanmasını ve emeklilik hakkının verilmesini isteyen Kanko, "Sosyal devletin ölçüsü, yurttaşlarını istatistik satırlarına hapsetmek değildir. Yaşlılık, engellilik ve bakım ihtiyacı bir bireyin kaderi değildir, kamunun asıl sorumluluğudur." değerlendirmesinde bulundu.

Kanko, sosyal devleti ayağa kaldırmak için mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

AK Parti Erzurum Milletvekili Fatma Öncü, TBMM'de kurulan Engellilerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu'nun 30 oturumda, 85 saat çalışma gerçekleştirdiğini anlattı.

Bakım hizmetlerine ilişkin yapılan düzenlemeleri aktaran Öncü, evde bakımla ilgili vatandaşın hayatını kolaylaştıracak değişiklikler gerçekleştirildiğini ifade etti.

Öncü, "Engelli bakım ücreti alan aile aynı zamanda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından 53 kalemdeki sosyal destek yardımlarından yararlanabilecek. Yapılan değişiklikleri Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız ilan etmiştir." şeklinde konuştu.

Görüşmelerin ardından yapılan oylamalarda Yeni Yol Partisi, İYİ Parti, DEM Parti ve CHP'nin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurul gündeminde değişiklik

AK Parti'nin, Genel Kurulun gündem ve çalışma saatlerine ilişkin grup önerisi ise kabul edildi. Kabul edilen önergeye göre, en düşük emekli aylığının artırılmasını da içeren Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu gündeminin birinci sırasına alındı.

Genel Kurul, 22 Ocak Perşembe günü ilk 17 maddesi kabul edilen Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edecek, bu teklifin görüşmelerinin tamamlanamaması halinde ise 23 Ocak Cuma günü de çalışacak.

Genel Kurul, haftaya Milli Parklar Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlayacak.

Daha sonra ihtisas komisyonlarında AK Parti kontenjanından boş bulunan üyelikler için seçim yapıldı. Buna göre, Anayasa Komisyonuna AK Parti İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonuna Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır seçildi.

Komisyon üyelerinin belirlenmesinin ardından Genel Kurulda, en düşük emekli aylığının artırılmasını da içeren Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.

Kaynak: AA

