TBMM'de Yoğun Gündem

08.02.2026 10:12
Bu hafta TBMM'de Karayolları Trafik Kanunu ve diğer önemli konular görüşülecek.

(TBMM) - TBMM'de bu hafta Genel Kurul'da Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine kaldığı 24. maddeden devam edilmesi, Süreç Komisyonu'nun ortak rapor çalışmalarının tamamlanması bekleniyor.

TBMM'de bu hafta, hem Genel Kurul'da hem komisyonlarda yoğun gündem başlıkları bulunuyor.

TBMM Genel Kurulu'nda yeni haftada Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine 24. maddeden devam edilecek. Toplam 36 maddelik kanun teklifinin görüşmelerinin bu hafta tamamlanması öngörülüyor.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun ortak rapor çalışmalarının bu hafta tamamlanması bekleniyor. Ortak rapor üzerinde çalışan, komisyondaki grubu bulunan siyasi partilerin koordinatörlerinden oluşan 5 kişilik ekip geçen hafta TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında 5. toplantısını yapmıştı. Toplantının ardından yapılan açıklamalarda, ortak rapor için son bir kez daha toplantı yapılabileceği, daha sonra ortak raporun komisyonun tüm üyelerinin değerlendirmesine sunulacağı belirtilmişti.

TBMM Dışişleri Komisyonundan ABD'ye ziyaret

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay başkanlığındaki heyet 9-14 Şubat tarihleri arasında Washington'a resmi bir ziyarette bulunacak. Oktay ve beraberindeki heyetin Senato Dışişleri Komisyonu Başkanı ve Temsilciler Meclisi Başkanı başta olmak üzere senatörler ve Temsilciler Meclisi üyeleri ile görüşmesi planlanıyor. Türkiye'ye savunma sanayideki yaptırımların kaldırılması, Türkiye'de yürütülen "Terörsüz Türkiye" ile ilgili süreç ve bu çerçevede Suriye, Irak ve İran'daki gelişmeler ile Gazze'deki son durumun, görüşmelerde ana başlıklar olması bekleniyor.

Grup toplantıları

TBMM'de bu hafta salı ve çarşamba günü grup toplantıları gerçekleştirilecek. MHP, CHP ve DEM Partinin grup toplantıları salı, Yeni Yol, İYİ Parti ve AK Parti'nin grup toplantıları da çarşamba günü yapılacak.

Ceza infaz kurumlarına ziyaretler

TBMM'de bu hafta Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyelerinden Oluşan Karma Komisyonda Kamu Denetçiliği Kurumu'nun 2025 yılı raporu görüşülecek.

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu'nda çarşamba günü, Düzce T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, Bolu Ceza İnfaz Kurumları ile Kırşehir Ceza İnfaz Kurumlarına ilişkin inceleme raporları ele alınacak ve bundan sonra inceleme planlanan ceza infaz kurumlarına ilişkin yol haritası belirlenecek.

Dilekçe Komisyonu'nda çarşamba günü, komisyonun itiraz edilen Başkanlık Divanı kararları ile Genel Kurula sevk edilen dilekçeler görüşülecek.

Kaynak: ANKA

