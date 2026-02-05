TBMM'den Yeni Kanun Teklifleri

Haber: Emine DALFİDAN

(TBMM) - TBMM'ye, kadınların ücretli doğum izninin 16 haftadan 24 haftaya, babalık izninin özel sektörde 10 güne çıkarılması; sosyal medyanın 15 veya 16 yaş altındakilere yasaklanması ile dava süreçlerinin uzamaması amacıyla ilgili taraflara tebliğlerin elektronik ortamda iletilmesine ilişkin kanun teklifleri sunulması planlanıyor. Emeklilerin 4 bin lira olan bayram ikramiyelerinin artırılmasına ilişkin düzenlemenin de sunulacak kanun tekliflerinden birinde yer alması öngörülüyor.

TBMM Genel Kurulu'nda Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerinin tamamlanmasından sonra Milli Parklar Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ele alınması planlanıyor. Bu teklifin ardından ise site aidatlarına yönelik düzenlemeleri de içeren Tapu Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

AK Parti Grubu'nun, TBMM'ye sunulması planlanan iki ayrı kanun teklifi taslağı üzerinde çalışmaları sürüyor.

TBMM Başkanlığı'na, bir süredir kamuoyunun gündeminde olan doğum izinlerinin uzatılması ile sosyal medyanın çocuklara yasaklanmasına ilişkin kanun teklifinin sunulması bekleniyor. Bu iki konuyla ilgili düzenlemenin aynı torba kanun teklifi içinde yer alacağı, çalışmaların tamamlanması halinde önümüzdeki hafta TBMM Başkanlığı'na sunulacağı öğrenildi.

Sosyal medya yasağında yaş 15 mi 16 mı olacak tartışılıyor

AK Parti Grubu'nda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın geçen hafta AK Parti MKYK'da sunum yaptığı, "sosyal medyanın 15 yaş altındakilere yasaklanmasına" ilişkin düzenleme ile ilgili çalışmaya son şekli verilecek. Ancak yaş sınırı konusunda henüz karar verilmediği, 15 yaşını dolduranların yani 16 yaş altındakilerin bu kapsamda olması konusunun da değerlendirildiği belirtiliyor.

Sosyal medya aboneliğinin kimlik numaralarıyla yapılması, ayrıca belirlenen yaş grubu altında kalanların başka hesaplardan sosyal medyayı kullanmalarının önüne geçilmesi için de kimlik doğrulamasının zorunlu tutulması gündemde.

Sosyal medya hizmet sağlayıcıların sosyal medyada, çocuk ve yetişkinlerin içerik kullanım tercihlerine göre algoritmalarla yaş gruplarını belirleyebildikleri göz önünde bulundurularak, bu noktada kimlik doğrulaması yapmalarının zorunlu hale getirilmesi planlanıyor. Böylece çocukların, ebeveynlerinin veya başka hesaplardan sosyal medyayı kullanmalarının da önüne geçilmesi, sosyal medya hizmet sağlayıcılarına bu konuda yükümlülük getirilmesi öngörülüyor.

Mevcut doğum izninde olanların yararlanmasına yönelik geçici madde konulabilir

Sosyal medya düzenlemesiyle aynı torba kanun teklifinde doğum izinlerinin uzatılmasına ilişkin hükümlerin de yer alacağı belirtiliyor.

Kadınların ücretli doğum izinlerinin doğum öncesi ve sonrası olmak üzere 16 haftadan toplam 24 haftaya, babalık izninin de tüm sektörler için 10 gün olmasına ilişkin düzenleme öngörülüyor. Düzenlemenin, mevcut doğum izninde olanları kapsayıp kapsamayacağı konusunda da fikir teatisinin sürdüğü, yararlanılması yönünde teklife geçici madde eklenebileceği ifade ediliyor.

Emeklinin bayram ikramiyesi

Öte yandan, emekli bayram ikramiyelerinin artırılmasına yönelik bir maddenin TBMM'ye sunulacak torba kanun tekliflerinden birine konulması gündemde. Halen 4 bin TL olan emekli bayram ikramiyesine asgari ücrete yapılan oranında zam uygulanması, ikramiyenin 5 bin liraya çıkarılması öngörülüyor.

Vatandaşların e-posta adresi kullanım alışkanlıklarına ilişkin etki analizi yapılıyor

AK Parti Grubu'nun halen çalışmalarını sürdürdüğü bir başka kanun teklifi de e-tebligat ile ilgili. Yargılamaların makul sürede yapılması, davaların tebligattan kaynaklı uzamasını önlemek amacıyla ilgili taraflara tebliğlerin elektronik ortamda iletilmesini öngören ve e-tebligat ile ilgili kanunda değişiklik içeren kanun teklifi 20-22 maddeden oluşuyor. Bu kapsamda vatandaşların e-posta adresi kullanım alışkanlıklarına ilişkin etki analizi yapılıyor. Etki analizi sonucuna göre taslağı son şekli verilecek.

Yeni yargı paketinde nafakanın, evlilik süresi esas alınarak düzenlenmesi öngörülüyor

AK Parti Grubu'nun bu yasama yılına ilişkin gündeminde yeni bir "yargı paketi" de bulunuyor. Bu kapsamda değiştirilmesi veya yeniden düzenlenmesi hedeflenen aile, ceza, yargılama hukukuyla ilgili birçok başlık yer alıyor.

Aile hukukuyla ilgili olarak süresiz nafaka, boşanma süreçlerinin uzun sürmemesi için boşanma, tazminat veya velayetle ilgili yeni düzenlemelere gidilmesi planlanıyor.

Özellikle "süresiz nafaka" konusunda, evlilik süresine göre bir düzenleme öngörülüyor. Birkaç ay veya 1-2 yıl gibi kısa süren evliliklerin sonlanmasının ardından uzun yıllar nafaka verilmesinin taraflar arasında gerilime neden olduğu gerekçesiyle, evlilik birliği ne kadar sürmüşse bu sürenin esas alınarak bir süre belirlenmesi öngörülüyor.

Özellikle nafaka, boşanma, velayet hukuku gibi konularda ilgili sivil toplum örgütlerinden ve akademisyenlerinin görüşlerine başvurulduğu, etki analizleri çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.