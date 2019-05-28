Son Dakika Haberleri: TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır'ın kabulü
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TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır'ın kabulü

47 dakika önce

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, "Çin Halk Cumhuriyeti bölgesinde ve dünya üzerinde önemli bir rol oynamaktadır.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır'ın kabulü, System.String[]
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, "Çin Halk Cumhuriyeti bölgesinde ve dünya üzerinde önemli bir rol oynamaktadır. Bu nedenle Çin Halk Cumhuriyeti ile stratejik iş birliğimizi geliştirmek istiyoruz." dedi.
Bozkır, Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Deng Li'yi makamında kabul etti.
Li'nin nezaket ziyaretinde bulunduğunu anımsatan Bozkır, "Çok boyutlu dış politikamızda Çin Halk Cumhuriyeti'nin çok önemli bir yeri vardır. Çin Halk Cumhuriyeti bölgesinde ve dünya üzerinde önemli bir rol oynamaktadır. Bu nedenle Çin Halk Cumhuriyeti ile stratejik iş birliğimizi geliştirmek istiyoruz." ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Temmuz ayında Çin'i ziyaret edeceği bilgisini veren Bozkır, parlamento düzeyinde iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmek istediklerini belirtti. Bozkır, Çin Halk Cumhuriyeti meclis başkanını Türkiye'de yapılacak Güvenlik ve Terörle Mücadele Konferansına beklediklerini de sözlerine ekledi.
Çin'in Ankara Büyükelçisi Li ise uluslararası ve bölgesel şartların hızlı bir şekilde değiştiğini, her iki ülke için zor bir sınavın ortaya çıktığını kaydederek, "Türkiye ve Çin dayanışma ve eşgüdümlü bir şekilde hareket ederek bu sınavdan geçebileceğini" vurguladı.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 04:29 Kaynak: AA
Ankara, TBMM Dışişleri Komisyonu, Çin Halk Cumhuriyeti, Politika
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