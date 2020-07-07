TBMM Genel Kurulu, Meclis başkanı seçimi için toplandı (2) - Son Dakika

TBMM Genel Kurulu, Meclis başkanı seçimi için toplandı (2)
İLK TUR OYLAMASI BAŞLADITBMM Genel Kurulu, Meclis Başkan Vekili MHP'li Celal Adan Başkanlığı'nda, 27'nci Yasama Dönemi İkinci Devre Meclis Başkanlığı Seçimi için toplandı.
İLK TUR OYLAMASI BAŞLADI
TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkan Vekili MHP'li Celal Adan Başkanlığı'nda, 27'nci Yasama Dönemi İkinci Devre Meclis Başkanlığı Seçimi için toplandı. Gündem dışı konuşmaların ardından Meclis Başkanlığı seçimine geçildi. Genel Kurul'da, Anayasa ve TBMM İç Tüzük hükümlerine göre; AK Parti, CHP, İYİ Parti, HDP ve Meclis'te temsil edilen Türkiye İşçi Partisi'nin Meclis başkanı adaylarının isimleri okundu. Daha sonra Adan, seçime ilişkin usul ve esasları anlattı ve ilk tur oylamaya geçildi. İlk tur seçimde, üye tam sayısının 3'te 2 çoğunluğu yani 400 oy aranacak. İlk tur oylamada gerekli olan 400 oyun çıkmaması durumda ikinci tur oylamasına geçilecek.
Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 16:53 Kaynak: DHA
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