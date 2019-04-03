TBMM Genel Kurulu Toplanamadı

TBMM Genel Kurulu toplanamadı.

TBMM Genel Kurulu toplanamadı.



TBMM Başkanvekili Celal Adan, birleşimi açmak için kürsüye geldi.



Adan, Başkanlık Divanı'nın oluşmadığını belirterek, birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.



TBMM Başkanı seçimi için son olarak 24 Şubat'ta toplanan Genel Kurul, çalışmalarına 31 Mart'ta yapılan yerel seçim nedeniyle ara vermişti.

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