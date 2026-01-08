TBMM Genel Kurulunda muhalefet partilerinin grup önerileri kabul edilmedi

TBMM Genel Kurulunda, CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisinin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda, Yeni Yol Partisinin "Bireysel silahlanma", İYİ Partinin "Türkiye'de basın", DEM Parti'nin "Suriye'nin Halep kentindeki çatışmalar", CHP'nin "Emekliler" konusundaki grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

Partisinin grup önerisi üzerine konuşan Yeni Yol Partisi İstanbul Milletvekili Elif Esen, bireysel silahlanma konusunun şiddeti derinleştiren, toplumsal barışa, yaşam hakkının korunmasına, adalet duygusunun tesis edilmesine zarar veren bir mesele haline geldiğini söyledi. Esen, bireysel silahlanmanın kadınlar ve çocuklar açısından da yüksek risk üreten bir tarafının olduğunu belirtti.

Türkiye Silahlı Şiddet Haritası 2024 Raporu'na göre, 2024 yılında 3 bin 801 silahlı şiddet olayının yaşandığını ifade eden Esen, bu olaylarda 2 bin 370 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 3 bin 829 vatandaşın ise yaralandığını kaydetti. Esen, "Bu rakam bize çok net bir şey söylüyor: Sorun münferit değil, sistematik. Bireysel silahlanma artık kişisel güvenlik iddiasıyla açıklanamayacak kadar ağır sonuçlar üretiyor." dedi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşcı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü öncesinde, basın şehitlerini saygıyla andı. Gazeteciliğin çok zor bir meslek olduğunu ifade eden Taşcı, gazeteciliğin kelle koltukta yapıldığını söyledi. Gazetecilerin sorunlarını anlatan Taşcı, gazetecilerin özlük haklarının iyileştirilmesi gerektiğine işaret etti. Taşcı, "Burası Kuvayımilliye'den itibaren her dönem gazetecileri bünyesinde bulundurmuş bir çatı. Demokrasi açısından, gazetecileri, özlük hakları itibarıyla insan onuruna yakışır koşullarda yaşatacak, meslek onurlarının korunduğu ortamın inşası zaruret hem de bizlerin görevi. Tıpkı adalet gibi hür, objektif, bağımsız medya da bir gün herkese mutlaka lazım olur." diye konuştu.

DEM Parti Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki, Suriye'de herkesin çok acılar çektiğini, yıkılmadık neredeyse hiçbir şehrin olmadığını söyledi. Suriye'de zarar görmeyen hiçbir grubun kalmadığını ifade eden Tiryaki, Esed rejiminin herkese çok acılar çektirdiğinin altını çizdi. 2024 yılında Esed'in devrildiğini, Suriye'de yeni bir yönetimin başladığını anımsatan Tiryaki, "Bütün dünya yeni Suriye yönetimine bir şans tanıdı. Gelin görün ki yeni yönetim ülkede birliği sağlamak yerine kendinden olmayanı, kendisi gibi düşünmeyeni yok saydı." sözlerini sarf etti.

"Önümüzdeki günlerde yeni kanuni düzenlemeyle bunu da yükselteceğiz"

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, "Cumhuriyet tarihinde ilk kez emekliye maaş değil harçlık verildiğini" öne sürdü. "Bu harçlıkla çorba bile içilemiyor." diyen Ağbaba, bir mercimek çorbasının 200 lira olduğunu söyledi.

Memleketin en büyük sorununun yoksulluk olduğunu dile getiren Ağbaba, bunu en çok hissedenin de emekliler olduğunu ifade etti. Ağbaba, emeklilerin durumuna çözüm bulunması için Meclis'te bir komisyon kurulmasını istedi.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı enflasyon verilerini eleştiren Ağbaba, "Her zaman yılbaşı yaklaşıyor, vitesi küçültüyorlar. Neden? Emekliye az maaş verilsin diye." ifadelerini kullandı.

Ağbaba, 2025 yılı için enflasyon oranının yüzde 30,89 olarak açıklandığını hatırlatarak, "Bu şekilde 16 bin 881 liralık maaşa 2 bin 57 lira zam geliyor. Emekli 2 bin 57 lirayla ne alacak? 2 bin liraya gidin bir lokantaya iki öğün yemek yiyemezsiniz." şeklinde konuştu.

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, emeklilerin hangi şartlarda yaşadığını bildiklerini, ekonomik yönden daha iyi refah düzeyine erişmeleri için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini söyledi. Güneş, "İmkanlarımız ölçüsünde emeklilerimize en iyi hayat şartlarını sunmak için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

2025 yılında en düşük emekli maaşını 16 bin 881 lira yaptıklarını anımsatan Güneş, "Önümüzdeki günlerde yeni kanuni düzenlemeyle bunu da yükselteceğiz." ifadesini kullandı.

Gelecek yıl Türkiye'nin, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ekonomik etkilerinden kurtulacağını kaydeden Güneş, böylece emeklilere daha fazla iyileştirme yapacaklarını, emeklilerin yanında olmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Görüşmelerin ardından yapılan oylamalarda Yeni Yol Partisi, İYİ Parti, DEM Parti ve CHP'nin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda daha sonra trafik cezalarının artırılmasına yönelik düzenlemeleri de içeren Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.