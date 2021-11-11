TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu'nda 'kadın kooperatifçiliği' sunumu - Son Dakika

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu'nda 'kadın kooperatifçiliği' sunumu

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu, Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) yetkililerini dinledi. Ticaret Bakanlığı Daire Başkanı Seçkin Cenkış, kadın kooperatifçiliği ile ilgili sunum yaptı.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Alt Komisyonu, AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek başkanlığında toplandı. Komisyon, 11'inci Kalkınma Programı'nda yer alan, değişen ihtiyaçları ve koşulları da gözeterek kadınların iş gücü piyasalarına katılımlarını kolaylaştırıcı ve istihdamlarını artırıcı politika izlemesine katkıda bulunmak amacıyla ilgili uzmanları dinlemeye devam etti. Bugünkü toplantıda, Ticaret Bakanlığı ve TOBB yetkilileri dinlendi. Ticaret Bakanlığı Daire Başkanı Seçkin Cenkış, kadın kooperatifçiliği ile ilgili sunum gerçekleştirdi.

'BÖLGESEL KALKINMAYA KATKIDA BULUNUYORLAR'Türkiye'de kooperatifçilik işlemlerinin üç farklı bakanlığın altında yürütüldüğünü anlatan Cenkış, "Ticaret, Çevre ve Şehircilik ile Tarım ve Orman Bakanlıkları daire başkanlığı düzeyinde yürüyor" bilgisini paylaştı. Şu anda Ticaret Bakanlığı'na bağlı 12 bin 327 kooperatif, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda ise 35 bin kooperatif bulunduğunu anlatan Cenkış, "Tarım ve Orman Bakanlığı'nda da üretim alanındaki tarımsal amaçlı kooperatifler var. Bunların da sayısı 11 bin 500 civarında. Düşük sermayeli kadınlar emeklerini artık ekonomiye kazandırmak ve pazarlamak amaçlı bir araya gelebiliyor. Böylece bölgesel kalkınmaya destek oluyorlar. Kayıt dışı istihdamın belki de kayıt altına alınmasının bölgesel kalkınma, ekonomik bağımsızlık alanlarında birçok faydası oluyor" dedi.Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Necmettin Erkan da kooperatifçilikte yapılan eğitimleri anlattı. Erkan, eğitim vererek kadınların kooperatif kurmaylarına yardımcı olduklarını kaydederek, "Türkiye'nin dört bir tarafından başarılı kooperatifleri getirdik, burada onların tüm konaklama, yeme ihtiyaçlarının hepsini Bakanlığımız tarafından biz karşılayarak aynı zamanda bunlara finansal erişiminden diğer kooperatif iletişimine, yurt dışındaki pazarlama ağının oluşmasına kadar bütün olarak destek verdik. Bize ulaşanlara anlık bilgi veriyoruz" ifadelerini kullandı.'KOOPERATİFLER KADINLARIN HAYATINA DOKUNUYOR'

Kooperatiflerin kadınların hayatlarına dokunduğunu dile getiren Erkan, mevcut potansiyellerini ekonomiye de çevirdiklerini söyledi. Kooperatifçiliğin aynı zamanda kadınların bakış açısında değiştirdiğini belirten Erkan, "Kendilerini çok daha işler hissediyorlar" değerlendirmesinde bulundu.

Haber: Besti KARALAR/ANKARA,