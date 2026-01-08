TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar'dan "Suriye" açıklaması Açıklaması - Son Dakika
08.01.2026 11:16
TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Suriye'deki gelişmelere ilişkin, "Oradaki illegal grupların mutlaka ve mutlaka yok olması lazım.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Suriye'deki gelişmelere ilişkin, "Oradaki illegal grupların mutlaka ve mutlaka yok olması lazım. Onların Suriye'nin geleceğinde yeri olmadığını Cumhurbaşkanı'mız ve ilgili bakan arkadaşlarımız müteaddit defa dile getirdiler, getirmeye devam ediyorlar." dedi.

Akar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Türkiye'nin hak ve menfaatlerini korumak, sınırların güvenliğini sağlamak için gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'nin faaliyetlerini sürdürmeye çalıştığına dikkati çeken Akar, "Oradaki illegal grupların mutlaka ve mutlaka yok olması lazım. Onların Suriye'nin geleceğinde yeri olmadığını Cumhurbaşkanı'mız ve ilgili bakan arkadaşlarımız müteaddit defa dile getirdiler, getirmeye devam ediyorlar." diye konuştu.

Şehit aileleri ve gazilerin özlük haklarına yönelik TBMM Milli Savunma Komisyonunda yapılan çalışmalara ilişkin de bilgi veren Akar, Türkiye'de, şehit aileleri ve gazilerin hak ve hukukunu korumak için hiçbir ülkede olmadığı kadar çalışmaların yürütüldüğünü belirtti. Akar, şunları söyledi:

"Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızla beraber Milli Savunma Komisyonu olarak ilgili bakanlıklar ve kurumlarla iç içe çalışmak suretiyle buradaki hakkın, hukukun en üst düzeyde sağlanması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanı'mızın, 'yapılması gereken ne varsa bunların gerçekleştirilmesi' hususunda açık direktifleri var. Bu şekliyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz ve inşallah bunları yakın zamanda sonuçlandırmak suretiyle şehit ailelerimizin ve gazilerimizin en üst düzeyde ihtiyaçlarının karşılanması için gayret gösteriyoruz. İnşallah hep beraber çalışmalarımızı tamamlayacağız."

Akar, Komisyonda bulunan her milletvekilinin çalışmalarını büyük bir ciddiyet ve samimiyetle yürüttüğünü, en verimli sonucun çıkması için omuz omuza vererek gayret gösterdiklerini, en kısa sürede çalışmalarını tamamlayacaklarını vurguladı.

Şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere sağlık ve sıhhat dileyen Akar, şehit ailelerine de şükranlarını sundu.

Kaynak: AA

