Son Dakika Haberleri: TBMM tezkeresinden: "Türkiye'ye yaptırım uygulanması tehdidi ile alınan Temsilciler Meclisi...
Son Dakika Politika TBMM tezkeresinden: 'Türkiye'ye yaptırım uygulanması tehdidi ile alınan Temsilciler Meclisi...

TBMM tezkeresinden: "Türkiye'ye yaptırım uygulanması tehdidi ile alınan Temsilciler Meclisi...

1 saat önce

TBMM tezkeresinden: "Türkiye'ye yaptırım uygulanması tehdidi ile alınan Temsilciler Meclisi kararının nezdimizdeki anlamı sadece şantaj girişimidir.

TBMM tezkeresinden:

TBMM tezkeresinden: " Türkiye'ye yaptırım uygulanması tehdidi ile alınan Temsilciler Meclisi kararının nezdimizdeki anlamı sadece şantaj girişimidir. Türkiye hiçbir zaman şantaja boyun eğmemiştir, bu kararı da tek vücut olarak şiddetle reddettiğini ilgili siyasetin sahiplerine bildiririz"

Türkiye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 06:30 Kaynak: AA
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