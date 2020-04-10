TCDD'den ilaçlama uyarısı - Son Dakika

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğünce, Konya-Ulukışla-Adana-Toprakkale-Fevzipaşa-İslahiye, Fevzipaşa-Narlı- Başpınar, Köprüağzı- Kahramanmaraş demiryolu hat ve istasyonlarında 14-21 Nisan'da otla mücadele kapsamında ilaçlama yapılacağı bildirildi.

TCDD Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, mücadelede kullanılan ilaçlar, insan ve hayvan sağlığını etkileyici özellik taşıyor.

Bu nedenle, demir yolu güzergahı ve yakınındaki arazilerde, ilaçlama tarihlerinden itibaren 10 gün boyunca vatandaşların ilaçlama yapılan sahaya yaklaşmamaları, hayvanlarını otlatmamaları, ot hasadı yapmamaları ve bölgede arıcılık faaliyeti gerçekleştirenlerin dikkatli olmaları gerekiyor.

Söz konusu ilaçlama programı şöyle:

14 Nisan, Adana-Toprakkale-Fevzipaşa-İslahiye arası

15 Nisan, Fevzipaşa-Narlı-Başpınar-Köprüağzı-Kahramanmaraş arası

16 Nisan, Kahramanmaraş-Köprüağzı-Fevzipaşa arası

17 Nisan, Fevzipaşa-Adana arası

18 Nisan, Adana-Yenice-Ulukışla arası

19 Nisan, Ulukışla- Karaman arası

20 Nisan, Karaman-Konya arası

21 Nisan, Konya-Karaman-Konya arası