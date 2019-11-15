TCG Yavuz gemisi Sinop açıklarına demirledi
7 saat önce
Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait TCG Yavuz gemisi, Sinop açıklarına demirledi.
Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 03:20 Kaynak: AA
Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait TCG Yavuz gemisi, Sinop açıklarına demirledi.
Hava muhalefeti nedeniyle kent iskelesine yanaşamayan gemi, üç gün süreyle Sinop açıklarında kalacak.
Ziyarete açılan gemiyi gezmek isteyen vatandaşların ulaşımı ise iskeleden bir tekneyle sağlanacak.
Gemi, pazartesi günü kentten ayrılacak.
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