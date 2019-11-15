Son Dakika Haberleri: TCG Yavuz gemisi Sinop açıklarına demirledi
Son Dakika Güncel TCG Yavuz gemisi Sinop açıklarına demirledi - Son Dakika

TCG Yavuz gemisi Sinop açıklarına demirledi

7 saat önce

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait TCG Yavuz gemisi, Sinop açıklarına demirledi.

TCG Yavuz gemisi Sinop açıklarına demirledi, System.String[]

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait TCG Yavuz gemisi, Sinop açıklarına demirledi.


Hava muhalefeti nedeniyle kent iskelesine yanaşamayan gemi, üç gün süreyle Sinop açıklarında kalacak.


Ziyarete açılan gemiyi gezmek isteyen vatandaşların ulaşımı ise iskeleden bir tekneyle sağlanacak.

Gemi, pazartesi günü kentten ayrılacak.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 03:20 Kaynak: AA
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