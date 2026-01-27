Karahan: Enflasyon Düşüyor, İhracat Artıyor - Son Dakika
Ekonomi

Karahan: Enflasyon Düşüyor, İhracat Artıyor

27.01.2026 20:22
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, "Para Politikası ve Makroekonomik Görünüm" toplantıları kapsamında Gaziantep'te iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Karahan, Şehitkamil Sanat Merkezinde gerçekleştirilen toplantıdaki sunumunda, 2013 yılından bu yana farklı sektör ve ölçeklerden firmalar ile yüz yüze görüşmeler yaptıklarını belirterek, Gaziantep ve bölge illerde 2025 yılında 457, son 5 yılda toplamda 2 bin 585 firma görüşmesi yaptıklarını ifade etti.

Elde edinilen nitelikli ve zamanlı bilgileri karar alma süreçlerinde kullandıklarını söyleyen Karahan, "Konjonktürel gelişmelerin yanı sıra yapısal sorunlar hakkında bilgi ediniyoruz. İletilen beklenti ve önerileri ilgili kamu kurumlarıyla paylaşıyoruz. Reel sektör temsilcileriyle çift yönlü bir iletişim kuruyoruz." dedi.

Karahan, TCMB rezervlerinde 145 milyar dolarlık artış sağlandığını ve 143 milyar dolara ulaşmış olan Kur Korumalı Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) bakiyesinin sıfıra yaklaştığını kaydetti.

Fiyat istikrarının sağlanması amacı doğrultusunda aldıkları mesafeyi önemsediklerinin altını çizen Karahan, "Hem kısa dönem göstergeler hem orta vadeli görünüm, dezenflasyonun sürdüğünü ve süreceğini gösteriyor. Beklentileri kalıcı olarak çıpalamak için sıkı para politikası duruşunu sürdüreceğiz. Ekonomideki büyüme, beklentiler ve risk primindeki iyileşme eşliğinde sürerken, sektörel dönüşüm belirginleşiyor. Fiyat istikrarı, kalıcı ve genele yayılan refah artışı sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Karahan, sunumunda enflasyonda önemli bir düşüş kaydedildiğini belirterek, enflasyonun 63 ay sonra iki ay üst üste yüzde 1 seviyesinin altında gerçekleştiğini vurguladı.

Enflasyonda Mayıs 2024'ten bu yana genele yayılan bir gerileme görüldüğüne dikkati çeken Karahan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kira ve eğitim kalemleri hizmet enflasyonunu yukarı çekmektedir. Hizmetlerde daha düşük katılık 2026'da dezenflasyonu destekleyecektir. İş yeri kira enflasyonundaki gerileme maliyet yönlü baskıları hafifletmektedir. Maliyet yönlü baskılar zayıflamaktadır. Tüketici ve firmaların enflasyon beklentileri de gerileme eğilimine girmiştir."

"Reel kur yüzde 1 düşerse, ihracatımız yüzde 0,2 artıyor"

Fatih Karahan, kredi faizlerinin, enflasyon ve enflasyon beklentilerinden etkilendiğini söyledi.

Faiz indirimlerinin ancak enflasyon kontrol altındayken etkili olabileceğine vurgu yapan Karahan, enflasyon beklentileri iyileştikçe kredi ve tahvil faizlerinin gerilediğine işaret etti.

Karahan, politika faizindeki gerilemenin piyasa faizlerine yansıdığını dile getirerek, risk primindeki azalmanın da yabancı para faizlerini düşürdüğünü ifade etti.

İhracatın dış talep, göreli fiyatlar ve sektörel dinamiklerden etkilendiğini belirten Karahan, 12 aylık birikimli şekilde ele alındığında Mayıs 2023'te 254 milyar dolar olan ihracatın, Aralık 2025'te 273 milyar dolara yükseldiğini, ihracatın 19 milyar dolar arttığını ifade etti.

Karahan, aynı dönemler itibarıyla ithalatta ise 11 milyar dolarlık bir azalmanın görüldüğünü belirtti.

İhracatın temel belirleyicisinin dış talep gelişmeleri olduğunu kaydeden Karahan, "Dış talep büyümesi 1 yüzde puan artarsa ihracatımız yüzde 2,3 artıyor. Reel kur yüzde 1 düşerse, ihracatımız yüzde 0,2 artıyor." dedi.

"Adımların büyüklüğü, enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla gözden geçirilmektedir"

TCMB Başkanı Karahan, küresel büyüme ve ana pazarlardaki beklentilerin görece olumlu seyrettiğini aktararak, "Maliyetler avro cinsinden gerilemiştir. Maliyet gelişmeleri sektörlere özgü unsurlarla farklılaşmaktadır. Reel kur Çin'e karşı sınırlı miktarda artmış ama diğer rakiplere karşı gerilemiştir. Avrupa'da pazar payımız artarken, küresel ihracattaki pazar payı korunmuştur." ifadelerini kullandı.

Fiyat istikrarının öneminden bahseden Karahan, iş gücü verimliliğinin arttığını söyledi.

Fiyat istikrarının, yatırım ve üretim ortamını iyileştirmeye devam ettiğini belirten Karahan, "Düşük enflasyon reel sektörün maliyetlerini azaltacaktır." ifadesini kullandı.

Karahan, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendirecektir. Kurul, politika faizine ilişkin atılacak adımları, enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak ara hedeflerle uyumlu biçimde dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyecektir. Adımların büyüklüğü, enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla gözden geçirilmektedir. Enflasyon görünümünün ara hedeflerden belirgin bir biçimde ayrışması durumunda, para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır."

Kaynak: AA

