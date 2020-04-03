TCMB doğru yaptı, devlet risk almalı
1 saat önce
Ekonomist Ali Ağaoğlu ile ekonomi gazetecisi Hakan Güldağ, ekonomiye giderek daha sert biçimde yansıyan koronavirüs salgınının etkilerini hafifletmek için alınan önlemleri değerlendirdi.
Ekonomist Ali Ağaoğlu ile ekonomi gazetecisi Hakan Güldağ, ekonomiye giderek daha sert biçimde yansıyan koronavirüs salgınının etkilerini hafifletmek için alınan önlemleri değerlendirdi.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 05:06
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