TCMB, Faiz Oranını İndirdi

23.01.2026 12:38
Merkez Bankası, politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 37'ye çekti; temkinli duruşunu korudu.

(İSTANBUL)- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ocak ayı Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 38'den yüzde 37'ye çekti. Piyasa beklentilerinin 150 baz puan civarında yoğunlaştığı bir dönemde gelen sınırlı indirim, Merkez Bankası'nın temkinli duruşunu koruduğu şeklinde yorumlandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, politika faizini yüzde 38'den yüzde 37'ye çekti. Karara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Doğuş Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Semra Boğa, faiz indiriminin zamanlaması ve ölçeğinin güçlü bir politika mesajı içerdiğini vurguladı. Boğa, "TCMB'nin beklentilerin altında kalan bu faiz indirimi, erken ve agresif bir gevşeme sürecinden bilinçli olarak kaçınıldığını gösteriyor. Merkez Bankası, enflasyon görünümündeki riskleri göz ardı etmeden, kontrollü ve veri odaklı bir yol haritası izliyor" dedi.

Ocak ayında gıda fiyatlarında gözlenen artış ve hizmet enflasyonundaki katılığın karar metnine yansıdığına dikkat çeken ekonomist Boğa, faiz indirimlerinin bundan sonraki süreçte de kademeli ilerleyeceği mesajının net olduğunu ifade etti. Boğa, "Bu karar aynı zamanda uluslararası yatırımcılar açısından da önemli. TCMB'nin temkinli duruşunu sürdürmesi, para politikasında öngörülebilirlik ve güvenilirliği destekleyen bir unsur. Son dönemde Türk varlıklarına yönelik artan yabancı yatırımcı ilgisinin devamı açısından bu yaklaşım kritik ve yabancı yatırımcıya bir mesaj" diye konuştu.

"BITS 100 endeksinde yükseliş görüldü"

Kararın ardından piyasalarda genel olarak olumlu bir hava izlendiğini söyleyen Boğa, "Türk lirası dolar karşısında sınırlı değer kazanırken, BIST 100 endeksinde yükseliş görüldü. Bankacılık hisselerinde ise kar realizasyonları dikkat çekti" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

