Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) ve İstanbul Üniversitesi işbirliğinde düzenlenen "TDED Yazarlık Mektebi" sona erdi.

Eğitimi başarıyla tamamlayan katılımcılara belgeleri törenle takdim edildi.

Eyüpsultan'daki TDED Genel Merkezi'ndeki "Yazarlık Mektebi"nin son dersinde konuşan Dil ve Edebiyat Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Zafer Acar, yaptıkları çalışmalardaki temel amacın programa katılanlara rehberlik etmek ve yazmayı kolaylaştırmak olduğunu söyledi.

Acar, okumanın önemli bir eylem olduğunu vurgulayarak, "Bununla birlikte okumak kadar hangi kitabı okuyacağınız da bu noktada oldukça kritik. Biz buradaki program çerçesinde bir bibliyografya oluşturmaya çalıştık. Bibliografya, hangi metni okuyacağınıza dair bir bilgi verir. Ne yazık ki şu anda bir kitap kalabalığı içerisindeyiz. Bizler bu noktada seçici olmalıyız. Yaptığımız çalışmada kazandırmak istediğimiz hususlardan birisi, hangi metni okuyacağınıza karar vermenizi sağlamaktır." dedi.

"Müslüman toplumda yaşayan insanlar fildişi kulelerde yaşamıyor"

Müslüman toplumda yaşayan insanların fildişi kulelerde yaşamadığını söyleyen Acar, "Bizim toplumumuzda ruhbanlık yoktur. Dünya işleri de bizim gündemimiz olmalı. Peygamber Efendimize, Yahudi toplumunu ikna etmeye çalışırken inen bir ayette, onların inatçılığı, 'kitap yüklü merkepler' diyerek anlatır. Bizler, hayatımıza yön verirken, kitap yüklü merkepler olmadan bunu yapabilmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Yazmanın temel şartının bir dert sahibi olmaktan kaynaklanması gerektiğinin altını çizen Acar, şunları söyledi:

"Sevdiğim deyimlerden birisi, 'İnsanı dert söyletir.'dir. Bizim derdimiz olmalı. Amerika ve İsrail'in yaptıkları ortada. Hayatımızda da birçok sıkıntımız var. Bu kadar derdin ortasında yazacak bir şey bulamamak çok üzücü bir durumdur. Oysa yazmak zor değildir. Bunun için yapmamız gereken, dert sahibi olmak ve empati kurmaktır. Biz dünyaya fırlatılmadık, halife olarak gönderildik. Gerçekçi bir şekilde dünyaya bakmalı, hayale kapılmadan yazmalıyız. Türk edebiyatının bir asırdır yaşadığı en büyük sıkıntı, kendisini hayale ve sanrılara teslim etmiş olmasıdır. Yapmamız gereken, bu durumdan kurtulup kendi dertlerimize bakarak yazmaya çalışmaktır."

TDED Genel Başkanı Ekrem Erdem ise derneğin temel amacının, Türk toplumunun Türkçeyi doğru kullanmasına katkı sunmak olduğunu kaydetti.

Bu amaç doğrultusunda 5 dergi çıkarttıklarına işaret eden Erdem, "Türkçenin en iyi kullanıldığı yerler hikaye, deneme, şiir gibi alanlardır. Biz yaptığımız çalışmalarla bu amacı yerine getirmeye gayret gösteriyor ve yeni yetenekleri keşfetmeye çalışıyoruz. Millet olarak temel sıkıntılarımızdan birisi hatıralarımıza sahip çıkmamamızdır. Ne yazık ki kendi tarihimizi iyi bilmiyoruz. Biz burada yeni yetenekleri keşfederken onların tarihimizi ve kültürümüzü tanımalarına vesile olmaya çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

"Temel usulümüz, usta çırak ilişkisiyle yazmayı öğretmektir"

Erdem, İstanbul'un 39 ilçesinde "Medeniyet Okumaları" adlı projeyi yürüttüklerinin altını çizerek, şunları aktardı:

"Buradaki temel amaç ve isteğimiz, medeniyetimizi gençlerimize anlatacak kitapların okunmasına teşvik etmektir. Yapmamız gereken temel eylem okumak, tartışmak ve yazmaktır. Dergilerimiz bunun için önemli bir mecra. Buradaki temel usulümüz usta çırak ilişkisiyle yazmayı öğretmektir. Biz istiyoruz ki bu modelle yetenekler keşfedelim ve onların gelişimine katkı sunabilelim. Geçtiğimiz dönem 3 mektep düzenledik. Bu dönemin ilk mektebini de İstanbul Üniversitesinin katkılarıyla gerçekleştirdik. Bugün bu mektepten mezun olan 41 arkadaşımıza sertifaklarını veriyoruz. Burası sizin eviniz. Yüreğinde yazma sevdasını taşıyan herkese bizim kapımız açıktır."

Şiir, hikaye, roman, deneme (kurgu dışı metinler) olmak üzere dört temel alanda teorik derslerin verildiği eğitim 12 hafta sürdü.

Program, şiir alanında Dr. Aykut Nasip Kelebek ve Dil ve Edebiyat Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Zafer Acar, hikaye alanında Doç. Dr. Yunus Emre Özsaray ve Dr. Öğretim Üyesi Filiz Ferhatoğlu, roman alanında Doç. Dr. Aytaç Ören ve Dr. Öğretim Üyesi Filiz Ferhatoğlu, deneme alanında ise Üzeyir İlbak ve Elif Sönmezışık Aydın'ın katılımıyla gerçekleşti.

Son dersin ardından, koordinatörlüğünü Dr. Filiz Ferhatoğlu'nun üstlendiği eğitim programını tamamlayan 41 katılımcıya İstanbul Üniversitesi onaylı "Katılım Belgesi" takdim edildi.