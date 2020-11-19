TDP ekipleri bir ayda bin 719 kişiyle yüz yüze görüştü - Son Dakika

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz bir ay içerisinde bin 719 kişiyle yüz yüze görüşerek, çeşitli konularda bilgilendirme yaptı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce 15 Ekim 2020-15 Kasım 2020 tarihleri arasında İpeksi Dokunuş ile Sokaktan Madalyaya Uzanan Eller, Emniyetle Engelsiz Yarınlar, Silah Atmayalım Yaşamları Karartmayalım, At Çiftliğinde Projeler, Dilenciliği Meslek Edindirmeyelim, Pencerem Kapım Güvenli Yapım, Telefonla Dolandırıcılık Mağduru Olmayalım, Öğrencilerimiz Geleceğimiz, Trafikte Eğitimli Çocuklar Projeleri ile genel faaliyet ve çalışmalar yürütülmeye devam ediliyor.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce yürütülmekte olan genel faaliyet ve çalışmalarında öğrencilere yönelik 1 bilgilendirme toplantısı, hane, işyeri, okul, resmi kurum, özel kurum, umuma açık yerler ile yüz yüze yapılan görüşmelerde bin 719 bilgilendirme faaliyetinde bulunuldu, engelli, sokak çocuğu, yaşlı ve yardıma muhtaç vatandaşlarımıza yönelik 58 sosyal yardım faaliyeti, 3 sosyal etkinlik ve 5 suç mağduru vatandaşa destek ziyareti gerçekleştirildi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında; asayiş ve güvenlik konularında emniyet birimlerine 9 bildirim, ayrıca güvenlik açısından risk oluşturan metruk yapıların yıkılması veya güvenlik tedbiri alınması hakkında ilgili belediyelere 7 bildirim olmak üzere toplam 16 bildirimde bulunuldu, kurumsal e-posta adresine gelen 4 talep ve bildirim cevaplandırılarak gereği yapıldı.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle kentte bir okulda 43 öğrencinin bayramı kutlanarak Türk Bayrağı ve Türk Bayrağı logolu şapka hediye edilmiştir. 19 Ekim Muhtarlar Gününde de muhtarların günleri kutlanarak kadın muhtarlarımıza karanfil takdim edildi ve 29 Ekim-4 Kasım Kızılay Haftası münasebetiyle Kızılay Toplum Merkezi Müdürlüğü ziyaret edilerek, personeline de karanfil hediye edildi.

Ekipler tarafından kentte 400 kadına Kadın Acil Destek (KADES) uygulamasının tanıtılması ve hırsızlık olayları ile mücadelede güvenlik kamerası taktırılması konusunda 59 işyerine bilgilendirme faaliyeti yapıldı. Proje, genel faaliyet ve çalışmalarında 15 Ekim 2020-15 Kasım 2020 tarihleri arasında da toplam 4 bin 790 vatandaşa ulaşıldı. Koronavirüs salgın hastalığı ile mücadelede maske takılması, sosyal mesafe kuralı ve hijyen konularına önem verilmesi hakkında taksi durakları, güzellik salonları, kuaför/berber salonları, alışveriş merkezleri ile cami ve pazar yerlerinde toplam 43 bilgilendirme faaliyeti yapılmış, ayrıca genel güvenlik ve asayiş, hırsızlık, dolandırıcılık ve KADES konuları ile ilgili 3 bin 174 adet broşür, afiş, sticker gibi bilgilendirme ve bilinçlendirme materyali dağıtıldı. - KAYSERİ