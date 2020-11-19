TDP ekipleri bir ayda bin 719 kişiyle yüz yüze görüştü - Son Dakika

TDP ekipleri bir ayda bin 719 kişiyle yüz yüze görüştü

19.11.2020 13:39
TDP ekipleri bir ayda bin 719 kişiyle yüz yüze görüştü, System.String[]

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz bir ay içerisinde bin 719 kişiyle yüz yüze görüşerek, çeşitli konularda bilgilendirme yaptı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz bir ay içerisinde bin 719 kişiyle yüz yüze görüşerek, çeşitli konularda bilgilendirme yaptı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce 15 Ekim 2020-15 Kasım 2020 tarihleri arasında İpeksi Dokunuş ile Sokaktan Madalyaya Uzanan Eller, Emniyetle Engelsiz Yarınlar, Silah Atmayalım Yaşamları Karartmayalım, At Çiftliğinde Projeler, Dilenciliği Meslek Edindirmeyelim, Pencerem Kapım Güvenli Yapım, Telefonla Dolandırıcılık Mağduru Olmayalım, Öğrencilerimiz Geleceğimiz, Trafikte Eğitimli Çocuklar Projeleri ile genel faaliyet ve çalışmalar yürütülmeye devam ediliyor.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce yürütülmekte olan genel faaliyet ve çalışmalarında öğrencilere yönelik 1 bilgilendirme toplantısı, hane, işyeri, okul, resmi kurum, özel kurum, umuma açık yerler ile yüz yüze yapılan görüşmelerde bin 719 bilgilendirme faaliyetinde bulunuldu, engelli, sokak çocuğu, yaşlı ve yardıma muhtaç vatandaşlarımıza yönelik 58 sosyal yardım faaliyeti, 3 sosyal etkinlik ve 5 suç mağduru vatandaşa destek ziyareti gerçekleştirildi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında; asayiş ve güvenlik konularında emniyet birimlerine 9 bildirim, ayrıca güvenlik açısından risk oluşturan metruk yapıların yıkılması veya güvenlik tedbiri alınması hakkında ilgili belediyelere 7 bildirim olmak üzere toplam 16 bildirimde bulunuldu, kurumsal e-posta adresine gelen 4 talep ve bildirim cevaplandırılarak gereği yapıldı.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle kentte bir okulda 43 öğrencinin bayramı kutlanarak Türk Bayrağı ve Türk Bayrağı logolu şapka hediye edilmiştir. 19 Ekim Muhtarlar Gününde de muhtarların günleri kutlanarak kadın muhtarlarımıza karanfil takdim edildi ve 29 Ekim-4 Kasım Kızılay Haftası münasebetiyle Kızılay Toplum Merkezi Müdürlüğü ziyaret edilerek, personeline de karanfil hediye edildi.

Ekipler tarafından kentte 400 kadına Kadın Acil Destek (KADES) uygulamasının tanıtılması ve hırsızlık olayları ile mücadelede güvenlik kamerası taktırılması konusunda 59 işyerine bilgilendirme faaliyeti yapıldı. Proje, genel faaliyet ve çalışmalarında 15 Ekim 2020-15 Kasım 2020 tarihleri arasında da toplam 4 bin 790 vatandaşa ulaşıldı. Koronavirüs salgın hastalığı ile mücadelede maske takılması, sosyal mesafe kuralı ve hijyen konularına önem verilmesi hakkında taksi durakları, güzellik salonları, kuaför/berber salonları, alışveriş merkezleri ile cami ve pazar yerlerinde toplam 43 bilgilendirme faaliyeti yapılmış, ayrıca genel güvenlik ve asayiş, hırsızlık, dolandırıcılık ve KADES konuları ile ilgili 3 bin 174 adet broşür, afiş, sticker gibi bilgilendirme ve bilinçlendirme materyali dağıtıldı. - KAYSERİ

Emniyet Müdürlüğü, Polislik, Kayseri, toplum, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel TDP ekipleri bir ayda bin 719 kişiyle yüz yüze görüştü - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Tanımadığı biri tarafından kafasına bıçak saplanan adam, 3 gün sonra işe döndü Can Tanrıyar ve Tamar Oner, nikahtan önce Wedding Shower düzenledi Korona test kuyruğunu protesto eden adam hastane önünde soyundu HES kodu zorunluluğu esnaf için yeni bir kazanç kapısı oldu Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrilmişken vatandaşlar kuyumculara akın etti Tuğba Ekinci, genç sunucuyla aşk yaşadığı konuşulan Cem Yılmaz'a öfke kustu: Şımartmayın yaşlanmış insanları Yanında çalışan ustalar bile tarifini bilmiyor! Ali Koç da bu lezzetin müdavimi oldu Plaja giden aile, kayaların altında kaldı! Anne 7 aylık bebeğine sarılı halde bulundu
Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Birinci dönem sınavları iptal olmadı, 31 Aralık'tan sonra yapılacak Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Birinci dönem sınavları iptal olmadı, 31 Aralık'tan sonra yapılacak         
13:31
Son Dakika! TBMM personelini rehin almak isteyen DHKP-C'li Mulla Zincir 23 yıl 42 ay, Eylem Yücel 22 yıl 42 ay hapse mahkum edildi Son Dakika! TBMM personelini rehin almak isteyen DHKP-C'li Mulla Zincir 23 yıl 42 ay, Eylem Yücel 22 yıl 42 ay hapse mahkum edildi         
13:24
Ayhan Akman'dan, yeğeni Ali Akman için transfer yanıtı: Fatih Terim'e sözümüz var Ayhan Akman'dan, yeğeni Ali Akman için transfer yanıtı: Fatih Terim'e sözümüz var         
13:02
Alice Campello, Morata'yla tanışma hikayelerini anlattı: Mesajına aylar sonra cevap verdim Alice Campello, Morata'yla tanışma hikayelerini anlattı: Mesajına aylar sonra cevap verdim         
11:36
Dünya'da ilk kez Türkiye'de görüldü! Testis ağrısıyla hastaneye giden vatandaşın korona testi pozitif çıktı Dünya'da ilk kez Türkiye'de görüldü! Testis ağrısıyla hastaneye giden vatandaşın korona testi pozitif çıktı         
11:21
Türk bilim insanı Uğur Şahin'den koronavirüs aşısı müjdesi: Dağıtıma 25 Aralık'tan önce başlayabiliriz Türk bilim insanı Uğur Şahin'den koronavirüs aşısı müjdesi: Dağıtıma 25 Aralık'tan önce başlayabiliriz         
10:46
Yasak olmasına rağmen taziye için toplanan kalabalık filyasyon ekibini darbetti Yasak olmasına rağmen taziye için toplanan kalabalık filyasyon ekibini darbetti         
10:42
Mert Günok'un orta sahaya çıkıp topa müdahale etmesi, sosyal medyada gündem oldu Mert Günok'un orta sahaya çıkıp topa müdahale etmesi, sosyal medyada gündem oldu         
10:02
Cam filmlerle yakalanan sürücünün savunması pes dedirtti: O zaman bana koruma verin, düşmanlarım var Cam filmlerle yakalanan sürücünün savunması pes dedirtti: O zaman bana koruma verin, düşmanlarım var         
09:46
Yangında ailesini yanmaktan kurtardı, kendisi yanarak hastanelik oldu Yangında ailesini yanmaktan kurtardı, kendisi yanarak hastanelik oldu         
09:41
Vaka sayısı düşmezse hafta içi de sokağa çıkma kısıtlaması gelebilir Vaka sayısı düşmezse hafta içi de sokağa çıkma kısıtlaması gelebilir         
09:35
Başına taş düşen işçi feci şekilde can verdi! Kan donduran anlar kamerada Başına taş düşen işçi feci şekilde can verdi! Kan donduran anlar kamerada         
09:23
Genç müzisyen Şahan Dinç, maganda kurşunu yüzünden gözünü kaybetti Genç müzisyen Şahan Dinç, maganda kurşunu yüzünden gözünü kaybetti         
09:20
Herkes Marmara'daki olası depremi İstanbul'da beklerken uzman isim farklı bir kenti işaret etti Herkes Marmara'daki olası depremi İstanbul'da beklerken uzman isim farklı bir kenti işaret etti         
08:38
Dağlık Karabağ'da yenilgiyi hazmedemeyen Ermenistan'dan Türkiye'ye küstah tehdit: İntikamımızı alacağız Dağlık Karabağ'da yenilgiyi hazmedemeyen Ermenistan'dan Türkiye'ye küstah tehdit: İntikamımızı alacağız         
07:38
"9 Kere Leyla" filminden ilk fragman geldi! Elçin Sangu ve Haluk Bilginer'in yatak sahnesi dikkat çekti         
18:21
Alaattin Çakıcı, Kılıçdaroğlu'na tehditlerini sürdürüyor: Sende yürek varsa beni öldürtsene Alaattin Çakıcı, Kılıçdaroğlu'na tehditlerini sürdürüyor: Sende yürek varsa beni öldürtsene         
16:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2020 13:49:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: TDP ekipleri bir ayda bin 719 kişiyle yüz yüze görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei