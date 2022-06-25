TDP Genel Başkanı Sarıgül, Atina'da gazetecilere açıklama yaptı Açıklaması - Son Dakika
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TDP Genel Başkanı Sarıgül, Atina'da gazetecilere açıklama yaptı Açıklaması

25.06.2022 14:46
TDP Genel Başkanı Sarıgül, Atina'da gazetecilere açıklama yaptı Açıklaması

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Türkiye ile yaşanan ikili sorunları iç politika malzemesi yapmasını doğru bulmadığını belirterek "Sayın Miçotakis, Yunanistan Parlamentosunun önünden uyarıyorum.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Türkiye ile yaşanan ikili sorunları iç politika malzemesi yapmasını doğru bulmadığını belirterek "Sayın Miçotakis, Yunanistan Parlamentosunun önünden uyarıyorum. Amerika'ya güvenme. Çözümü Amerika'da değil, Türkiye'de ara. Bak biz buradayız." dedi.

Sarıgül, başkent Atina'da, Yunanistan Parlamentosunun bulunduğu Sintagma Meydanı'nda gazetecilere açıklama yaptı.

Miçotakis'in, ikili sorunları iç politika malzemesi yapmasını doğru bulmadığını söyleyen Sarıgül, anlaşmazlıkların diyalog ve müzakereyle çözülebileceğini dile getirdi.

Sarıgül, Yunanistan'ın silahlanmaya harcadığı paraya dikkati çekerek silaha bu kadar bütçe ayırmalarının gereksiz olduğunu vurguladı.

"Ülkenizi Amerikan üssü yaptınız"

Ege'de artan Amerikan askeri varlığına işaret eden Sarıgül, Miçotakis'e seslenerek "Amerikan askerlerini çağırdınız, silahlarını yığdınız, ülkenizi Amerikan üssü yaptınız. Kendinizi güvende hissetmek için ABD'ye ihtiyacınız yok." diye konuştu.

Türkiye'nin komşularıyla her zaman iyi ilişkileri olmasını arzu ettiklerini kaydeden Sarıgül, "Müttefik dediğiniz ülkelere ve Amerika'ya da çok güvenmeyin. Sizin gerçek müttefikiniz biziz. Çünkü biz komşuyuz." ifadelerini kullandı.

Sarıgül, Miçotakis'in ABD Kongresi'nde Türkiye aleyhine sarf ettiği sözlerin de hoş olmadığını belirterek "Amerika'dan dost olmaz. Sizin gereken dostunuz, komşunuz Türkiye'dir." dedi.

İki ülke arasında dostluk ve barışın ikliminin Türk ve Yunan halklarının yararına olduğunun altını çizen Sarıgül, "Sayın Miçotakis, Yunanistan Parlamentosunun önünden uyarıyorum. Amerika'ya güvenme. Çözümü Amerika'da değil, Türkiye'de ara. Bak biz buradayız." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Kiryakos Miçotakis, Yunanistan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TDP Genel Başkanı Sarıgül, Atina'da gazetecilere açıklama yaptı Açıklaması - Son Dakika

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SON DAKİKA: TDP Genel Başkanı Sarıgül, Atina'da gazetecilere açıklama yaptı Açıklaması - Son Dakika
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