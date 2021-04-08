TDP Genel Başkanı Sarıgül: "Amirallerin bildirisinin yayımlanma zamanı ve usulü son derece yanlıştır" - Son Dakika

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, bazı amirallerin açıklamasının yayımlanma zamanının ve usulünün yanlış olduğunu dile getirerek, Türkiye'de bu tür "yapay gündemler" yerine ekonomik sorunların konuşulması gerektiğini belirtti.

Sarıgül, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin ekonomik ve sosyal açıdan zor günler geçirdiğini vurgulayan Sarıgül, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle toplumun her kesiminde sorunların yaşandığına dikkati çekti.

Tartışılamayacak konularla "gereksiz" emek ve zaman harcandığı için yapay gündem oluşturulduğunu ve gerçek sorunlardan uzaklaşıldığını savunan Sarıgül, hiçbir kurumun menfaatine olmayan "darbe" ve "muhtıra travmalarını tetikleyen" tartışmaları yanlış bulduklarını söyledi.

Bazı amirallerin yaptığı açıklamaya ilişkin değerlendirmelerini aktaran Sarıgül, "Türkiye Değişim Partisi olarak 1936 Montrö Sözleşmesi bizim kırmızı çizgimizdir. Montrö, Karadeniz'in huzuru ve teminatıdır. Amirallerin bildirisinin yayımlanma zamanı ve usulü son derece yanlıştır. Nitekim hukukta usul esastan önce gelir. Konu yargı sürecindedir. Türkiye Değişim Partisi olarak demokrasinin olmazsa olmazı bağımsız Türk yargısına inancımız tamdır." diye konuştu.

Türkiye'nin çözülmesi gereken önemli sorunlarının bulunduğunu kaydeden Sarıgül, "Lütfen bunları konuşalım, algılarla, imalarla uğraşmayalım. Tarımı, tarımsal planlamayı ve tarım teknolojisini, üretimi, gıda güvenliğini, hayvancılığı konuşalım." ifadesini kullandı.

Sarıgül, ayrıca Kovid-19 aşısında öğretmenlerle basın kartı olmayan yerel basın mensuplarına da öncelik verilmesini istedi.